    Diwali 2025: दीवाली को बनाना चाहते हैं सुरक्षित, तो बर्न इंजरी से बचने के लिए याद रखें ये बातें

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 10:10 AM (IST)

    दीवाली रोशनी का त्योहार है। इस दिन दीयों और मोमबत्तियों से घर को सजाया जाता है। इस मौके पर लोग पटाखे भी जलाते हैं। दीयों की जगमगाहट इस त्योहार को खास बना देती हैं। लेकिन इस त्योहार पर जलने की दुर्घटना होने का खतरा भी रहता है। इसलिए जलने से बचने के लिए कुछ बातों (Diwali Burn Safety) का ध्यान रखना चाहिए।

    Hero Image

    दीवाली पर जलने से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली (Diwali 2025) का त्योहार रोशनी, खुशियों और उल्लास का प्रतीक है। यह वह समय होता है जब हम अपने घरों को दीयों और रोशनी से सजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। लेकिन इसी उल्लास के बीच, सुरक्षा के मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है, खासकर जलने की। 

    पटाखों, मोमबत्तियों और दीयों के इस्तेमाल के कारण इस त्योहार पर बर्न इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, जरूरी है कि हम सावधान रहें और कुछ सुरक्षा उपायों (Diwali Burn Safety Tips) को अपनाएं, ताकि यह त्योहार सचमुच 'सुरक्षित दीपावली' बन सके। आइए जानें दीवाली पर किन बर्न सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखें। 

    Diwali Burn Safety Tips (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    पटाखे जलाते समय बरतें सावधानी

    • सही कपड़े पहनें- पटाखे जलाते समय सूती के पूरी बाजू के कपड़े पहनें। सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनसे बचें। बालों को ढककर रखें और जूते-चप्पल जरूर पहनें।
    • सुरक्षित दूरी बनाए रखें- कभी भी पटाखों पर झुक कर न जलाएं। उन्हें लंबी लकड़ी या अगरबत्ती की मदद से जलाएं और तुरंत वहां से सुरक्षित दूरी पर चले जाएं।
    • पानी की बाल्टी रखें तैयार- पटाखे जलाने की जगह के पास हमेशा एक बाल्टी पानी या रेत रखें। जले हुए पटाखों को तुरंत इसी में डालें। इससे आग लगने का खतरा कम होगा।
    • फटे या नाकाम पटाखों को दोबारा न जलाएं- अगर कोई पटाखा नहीं फूटता, तो उसके पास जाने से पहले कम से कम 5-10 मिनट इंतजार करें। उसे पानी में डुबोकर सुरक्षित स्थान पर फेंक दें। कभी भी उसे दोबारा जलाने की कोशिश न करें।
    • इमरजेंसी नंबर याद रखें- फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के नंबर हमेशा याद रखें।

    दीये और मोमबत्तियों को जलाते समय सावधानी

    • सुरक्षित जगह- दीये और मोमबत्तियां हमेशा किसी सपाट, ठोस और दीवार से दूर स्थान पर रखें। उन्हें पर्दों, कपड़ों, अखबार या किसी भी ज्वलनशील चीज के पास न रखें।
    • बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें- दीयों को ऐसी जगह रखें जहां छोटे बच्चे या पालतू जानवर आसानी से न पहुंच सकें।
    • दूसरे ऑप्शन्स अपनाएं- आजकल बाजार में LED लाइट्स और इलेक्ट्रिक दीये मौजूद हैं। ये न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि एनर्जी की बचत भी करते हैं।
    • बुझाना न भूलें- घर से बाहर जाते समय या सोने से पहले सभी दीयों और मोमबत्तियों को अच्छी तरह बुझा दें।

    जलने की दुर्घटना होने पर क्या करें?

    • ठंडा पानी डालें- जले हुए स्थान को तुरंत 10-15 मिनट तक नल के बहते ठंडे पानी के नीचे रखें। इससे दर्द कम होगा और जलन की गहराई कम रहेगी।
    • बर्फ या चिपचिपी चीजें न लगाएं- जले हुए हिस्से पर बर्फ, घी, मक्खन, टूथपेस्ट या तेल बिल्कुल न लगाएं। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और स्थिति और बिगड़ सकती है।
    • ढक दें- जले हुए हिस्से को साफ, सूती कपड़े या स्टरलाइज ड्रेसिंग से हल्के से ढक दें, ताकि इन्फेक्शन से बचाव हो सके।
    • तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें- अगर ज्यादा जल गया है, चमड़ी उतर गई है, या जलने वाला व्यक्ति बेहोश हो रहा है, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।