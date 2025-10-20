Diwali 2025: दीवाली को बनाना चाहते हैं सुरक्षित, तो बर्न इंजरी से बचने के लिए याद रखें ये बातें

(Picture Courtesy: Freepik)

सही कपड़े पहनें- पटाखे जलाते समय सूती के पूरी बाजू के कपड़े पहनें। सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनसे बचें। बालों को ढककर रखें और जूते-चप्पल जरूर पहनें।

सुरक्षित दूरी बनाए रखें- कभी भी पटाखों पर झुक कर न जलाएं। उन्हें लंबी लकड़ी या अगरबत्ती की मदद से जलाएं और तुरंत वहां से सुरक्षित दूरी पर चले जाएं।

पानी की बाल्टी रखें तैयार- पटाखे जलाने की जगह के पास हमेशा एक बाल्टी पानी या रेत रखें। जले हुए पटाखों को तुरंत इसी में डालें। इससे आग लगने का खतरा कम होगा।

फटे या नाकाम पटाखों को दोबारा न जलाएं- अगर कोई पटाखा नहीं फूटता, तो उसके पास जाने से पहले कम से कम 5-10 मिनट इंतजार करें। उसे पानी में डुबोकर सुरक्षित स्थान पर फेंक दें। कभी भी उसे दोबारा जलाने की कोशिश न करें।