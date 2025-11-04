मां और होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक है Delhi-NCR की जहरीली हवा, प्रेग्नेंसी में ऐसे रखें अपना ख्याल
दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है, जिससे समय से पहले जन्म और बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में डॉक्टर ने बढ़ते प्रदूषण के बीच प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर किए हैं। आइए जानते हैं कैसे रखें अपना ख्याल।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी की हवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई है, जिसकी वजह से सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खुद हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को कुछ दिनों के लिए राजधानी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं।
दमघोंटू हवा की वजह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐसे में गंभीर हालात में खुद को सुरक्षित और हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप इस आर्टिकल में एलांटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली में ओब्सटेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिस्ट के डायरेक्टर और एचओडी डॉ. मन्नन गुप्ता से जानेंगे कैसे जहरीली हवा प्रेग्नेंसी में महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है और कैसे इससे बचाव करना क्यों जरूरी है।
प्रेग्नेंसी में कैसे हानिकारक है प्रदूषण?
डॉक्टर बताते हैं कि PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की ज्यादा मात्रा फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकती है और यहां तक कि ब्लड स्ट्रीम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों प्रभावित होते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान जहरीली हवा के संपर्क में आने से समय से पहले जन्म, कम वजन का शिशु, प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और बच्चे में विकास संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
इतना ही नहीं खराब वायु गुणवत्ता रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याओं, थकान और स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ा सकती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए इस दौरान अपना खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
कैसे अपना ख्याल रखें प्रेग्नेंट महिलाएं?
डॉक्टर के बताए गंंभीर परिणामों से यह तो साफ है कि तेजी से बढ़ता प्रदूषण प्रेग्नेंसी में कई नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सुरक्षित और हेल्दी रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर ने इसके लिए कुछ टिप्स बताए हैं, जो निम्न हैं-
- सुरक्षित रहने के लिए प्रदूषण के चरम समय खासकर सुबह और देर शाम, बाहर जाने से बचना चाहिए।
- घर की खिड़कियां बंद रखें, घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और बाहर निकलते समय N95 मास्क जरूर पहनें। इससे प्रदूषण के संपर्क को कम करने में मदद मिलती है।
- अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड्स जैसे फल, मेवे और हरी सब्जियां शामिल करें, जिससे प्रदूषकों से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में मदद मिलती है।
- हाइड्रेटेड रहना, डिलीवरी से पहले योग जैसे घर के अंदर एक्सरसाइज करना और रेगुलर चेकअप करवाना भी उतना ही जरूरी है।
- अगर खांसी, सांस फूलना या चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए।
यह भी पढ़ें- भारत में हर साल दर्ज हो रहे स्ट्रोक के 15 लाख मामले, तनाव और वायु प्रदूषण से भी बढ़ रहा खतरा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।