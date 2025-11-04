मां और होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक है Delhi-NCR की जहरीली हवा, प्रेग्नेंसी में ऐसे रखें अपना ख्याल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी की हवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई है, जिसकी वजह से सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि खुद हेल्थ एक्सपर्ट्स लोगों को कुछ दिनों के लिए राजधानी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं।

दमघोंटू हवा की वजह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐसे में गंभीर हालात में खुद को सुरक्षित और हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप इस आर्टिकल में एलांटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली में ओब्सटेट्रिक्स और गाइनेकोलॉजिस्ट के डायरेक्टर और एचओडी डॉ. मन्नन गुप्ता से जानेंगे कैसे जहरीली हवा प्रेग्नेंसी में महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकती है और कैसे इससे बचाव करना क्यों जरूरी है।

प्रेग्नेंसी में कैसे हानिकारक है प्रदूषण? डॉक्टर बताते हैं कि PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों की ज्यादा मात्रा फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकती है और यहां तक कि ब्लड स्ट्रीम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों प्रभावित होते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान जहरीली हवा के संपर्क में आने से समय से पहले जन्म, कम वजन का शिशु, प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और बच्चे में विकास संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।