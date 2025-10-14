Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपके दिन को खुशनुमा बना देंगी सुबह की 5 आदतें, थकान के बावजूद भी मूड रहेगा 'हैप्पी-हैप्पी'

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:39 PM (IST)

    क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होने लगी हो, भले ही आपने अच्छी नींद ली हो? दरअसल, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह एक आम समस्या है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपनी थकान को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने पूरे दिन को खुशनुमा और ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अपनाएं सुबह की ये 5 आदतें, दिन बन जाएगा खुशनुमा (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपकी भी सुबह की शुरुआत अलार्म बंद करने की जद्दोजहद और बिस्तर से उठने की अनिच्छा के साथ होती है? क्या ऐसा लगता है कि रात की पूरी नींद भी कम पड़ गई हो और सुबह से ही शरीर में एनर्जी खत्म हो गई है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, सुबह की थकान एक आम बात हो गई है, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि कुछ बहुत ही आसान और छोटी-छोटी आदतें हैं, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ सुबह की सुस्ती को भगा सकते हैं, बल्कि अपने पूरे दिन को भी एनर्जी और हैप्पीनेस से भर सकते हैं? आइए जानें।

    गुनगुने पानी से करें शुरुआत

    सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। यह आदत आपके शरीर को हाइड्रेट करती है और आपको तुरंत तरोताजा महसूस कराती है, जिससे दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर होती है।

    10 मिनट का ध्यान

    आज की तनावपूर्ण जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपके दिमाग को शांत करता है और आपको पूरे दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यह आपके तनाव को कम करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है।

    सूरज की रोशनी में बिताएं कुछ पल

    सुबह की हल्की धूप आपके शरीर के लिए Vitamin-D का सबसे अच्छा सोर्स है। यह आपके मूड को बेहतर बनाती है और आपको खुश महसूस कराती है। सुबह 10-15 मिनट के लिए बालकनी या खिड़की के पास बैठें। प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने से मन को शांति मिलती है।

    फेवरेट म्यूजिक सुनें

    म्यूजिक में एक अद्भुत शक्ति होती है। सुबह उठकर अपना पसंदीदा संगीत सुनें। यह आपके दिमाग को आराम देता है और आपके मूड को तुरंत अच्छा कर देता है। एक अच्छी प्लेलिस्ट के साथ अपने दिन की शुरुआत करने से आप पूरे दिन सकारात्मक महसूस करेंगे।

    अपनी 'टू-डू' लिस्ट बनाएं

    पूरे दिन के कामों की एक छोटी लिस्ट बनाना आपको व्यवस्थित और फोकस्ड रहने में मदद करता है। सुबह-सुबह ही यह तय कर लें कि आज आपको क्या-क्या करना है। इससे न सिर्फ आपके काम समय पर पूरे होंगे, बल्कि आपको एक उपलब्धि का एहसास भी होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

    इन आदतों को अपनाना बहुत आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं है। बस एक छोटी-सी कोशिश, और आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे 'हैप्पी-हैप्पी' बन जाता है, चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो।

    यह भी पढ़ें- कामयाबी की गारंटी हैं सुबह की ये 5 आदतें, अपनाकर देखें; जल्द ही सफलता चूमेगी कदम

    यह भी पढ़ें- सफलता की राह में रोड़ा बनती हैं सुबह की 5 आदतें, छोड़कर आप भी बन सकते हैं कामयाब