दिल्ली-NCR में खतरनाक स्तर के पार पहुंचा AQI... परिवार की सुरक्षा के लिए तुरंत उठाएं ये 10 जरूरी कदम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल दीवाली के बाद देश के कई शहरों में हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। खासतौर से Delhi-NCR इस समय प्रदूषण की जहरीली चादर में लिपटा हुआ है। जी हां, दीवाली के बाद, आसमान में छाई यह धुंध सिर्फ धुंआ नहीं है; बल्कि यह PM2.5 और PM10 जैसे महीन कणों का एक कॉकटेल है, जो सीधे आपके फेफड़ों और हार्ट पर हमला कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीने में जकड़न, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ... ये मौसम बदलने के लक्षण नहीं हैं, बल्कि यह खराब हवा का आपकी सेहत पर सीधा वार है। ऐसे में, सवाल यह नहीं है कि यह प्रदूषण कब कम होगा। सवाल यह है कि आज और अभी आप अपने परिवार को इस साइलेंट किलर से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय (Air Pollution Safety Tips) अपना सकते हैं? आइए जानते हैं प्रदूषण से बचाव के लिए वह युद्ध स्तर की तैयारी, जो आपको अपने घर के अंदर और बाहर, हर जगह करनी होगी।