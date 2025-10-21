Language
    दिल्ली-NCR में खतरनाक स्तर के पार पहुंचा AQI... परिवार की सुरक्षा के लिए तुरंत उठाएं ये 10 जरूरी कदम

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    भारत के कई शहरों में Air Quality लगातार 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंच रही है। दीवाली के बाद, खासकर दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में, धुंध और प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में, अगर आप भी इस खतरनाक हवा से अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में बताए गए कुछ टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं।

    Hero Image

    दीवाली बाद 'जहरीली हवा' से परिवार को बचाना है तो उठाएं ये 10 कदम (Image Source: PTI & AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल दीवाली के बाद देश के कई शहरों में हवा इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। खासतौर से Delhi-NCR इस समय प्रदूषण की जहरीली चादर में लिपटा हुआ है। जी हां, दीवाली के बाद, आसमान में छाई यह धुंध सिर्फ धुंआ नहीं है; बल्कि यह PM2.5 और PM10 जैसे महीन कणों का एक कॉकटेल है, जो सीधे आपके फेफड़ों और हार्ट पर हमला कर रहा है।

    सीने में जकड़न, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ... ये मौसम बदलने के लक्षण नहीं हैं, बल्कि यह खराब हवा का आपकी सेहत पर सीधा वार है। ऐसे में, सवाल यह नहीं है कि यह प्रदूषण कब कम होगा। सवाल यह है कि आज और अभी आप अपने परिवार को इस साइलेंट किलर से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय (Air Pollution Safety Tips) अपना सकते हैं? आइए जानते हैं प्रदूषण से बचाव के लिए वह युद्ध स्तर की तैयारी, जो आपको अपने घर के अंदर और बाहर, हर जगह करनी होगी।

    Air Pollution Safety Tips

    (Image Source: AI-Generated) 

    घर के अंदर कैसे रखें हवा को साफ?

    बाहर की हवा को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन घर के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं:

    • खिड़कियां-दरवाजे बंद रखें: जब बाहर का AQI बहुत खराब हो, तो दरवाजें और खिड़कियां बंद रखें, लेकिन हर कुछ घंटे में थोड़ी देर के लिए वेंटिलेशन जरूर करें ताकि घर की बासी हवा बाहर जा सके।
    • एयर प्यूरीफायर लगाएं: HEPA फिल्टर वाला प्यूरीफायर हवा से 99% तक धूलकण हटा देता है। अगर मुमकिन हो, तो इसे अपने बेडरूम और लिविंग रूम में ऑन रखें।
    • कम खर्च में उपाय: अगर प्यूरीफायर लेना संभव नहीं है, तो फर्नेस फिल्टर को बॉक्स फैन के पीछे लगाकर एक टेम्परेरी एयर क्लीनर बना सकते हैं।
    • स्मोकिंग से बचें: घर में सिगरेट या अगरबत्ती जलाने से अंदर की हवा और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए, इन दिनों स्मोकलेस कैंडल या लो-स्मोक अगरबत्ती का इस्तेमाल करें।
    • किचन में एक्जॉस्ट फैन चलाएं: गैस चूल्हे से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाता है। इसलिए, इन दिनों रसोई में एक्जॉस्ट फैन होना भी बहुत जरूरी है।

    बाहर निकलते समय बरतें ये सावधानियां

    • N95 या N99 मास्क पहनें: साधारण सर्जिकल मास्क प्रदूषण से सुरक्षा नहीं देता। इसलिए अच्छी क्वालिटी वाला मास्क इस्तेमाल करें और उसका फिल्टर समय-समय पर बदलें।
    • सुबह-सुबह टहलने से बचें: प्रदूषण का स्तर सुबह और रात के समय सबसे ज्यादा होता है। वॉक या ऑफिस के लिए निकलने का समय थोड़ा बदलें।
    • बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें: बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं और बुजुर्गों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उन्हें बाहर कम से कम निकलने दें।
    • जरूरी दवाएं रखें साथ: अगर परिवार में किसी को अस्थमा या सांस की बीमारी है, तो इन दिनों इनहेलर या दवा हमेशा पास रखें।

    डाइट में करें ये जरूरी बदलाव

    प्रदूषण से लड़ने के लिए शरीर के अंदर से मजबूत होना जरूरी है। इसलिए, अपनी डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें:

    • विटामिन C से भरपूर फल जैसे आंवला, अमरूद, संतरा।
    • विटामिन E और ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच अखरोट, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज।
    • ज्यादा पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल सकें और गला सूखे नहीं।

