दिल्ली में 'जहरीली' हवा से घुटा लोगों का दम, दिवाली के बाद रेड जोन में पहुंचे NCR के ये 10 इलाके
दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन अवैध पटाखे भी फोड़े गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP का दूसरा चरण लागू किया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution Level दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की रात के बाद मंगलवार की सुबह लोगों के लिए दमघोंटू रही। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाटों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, ग्रीन पटाखों की आड़ में सोमवार को दिवाली के जश्न में देशभर में जमकर अवैध पटाखे फोड़े गए गए। इसी वजह से दिल्ली-एनसीआर में हवा बेहद जहरीली हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से इलाके रेड जोन में हैं?
GRAP का दूसरा चरण लागू
रविवार को, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण II को लागू किया। यह कदम शनिवार को GRAP पर उप-समिति की समीक्षा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के बाद उठाया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।