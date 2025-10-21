दिल्ली में 'जहरीली' हवा से घुटा लोगों का दम, दिवाली के बाद रेड जोन में पहुंचे NCR के ये 10 इलाके

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution Level दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की रात के बाद मंगलवार की सुबह लोगों के लिए दमघोंटू रही। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली के कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाटों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, ग्रीन पटाखों की आड़ में सोमवार को दिवाली के जश्न में देशभर में जमकर अवैध पटाखे फोड़े गए गए। इसी वजह से दिल्ली-एनसीआर में हवा बेहद जहरीली हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से इलाके रेड जोन में हैं?