Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में हवा बनी दमघोंटू, बचाव के लिए रखें इन बातों का ध्यान

दिल्ली-एनसीआर की हवा का AQI 500 पार (Delhi-NCR air pollution) कर चुका है। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्मॉग की चादर ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंचना सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यहां हम कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान

रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियां- वायु प्रदूषण फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

दिल की बीमारियां- वायु प्रदूषण दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है। यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

कैंसर- लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है।

स्किन डिजीज- वायु प्रदूषण त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है। इससे स्किन में जलन, खुजली और एलर्जी हो सकती है।

आंखों की समस्याएं- वायु प्रदूषण आंखों में जलन, खुजली, रेडनेस, ड्राईनेस और आंसू आना जैसी समस्याएं पैदा कर

वायु प्रदूषण आंखों में जलन, खुजली, रेडनेस, ड्राईनेस और आंसू आना जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।

इनफर्टिलिटी- वायु प्रदूषण की वजह से व्यक्ति में इनफर्टिलिटी का खतरा भी बढ़ जाता है।

बच्चों का विकास- वायु प्रदूषण बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। यह उनके फेफड़ों के विकास को रोक सकता है और उनकी इम्युनिटी को कमजोर कर सकता है।

वायु प्रदूषण बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। यह उनके फेफड़ों के विकास को रोक सकता है और उनकी इम्युनिटी को कमजोर कर सकता है। गर्भावस्था- गर्भवती महिलाओं में वायु प्रदूषण का प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। इससे समय से पहले बच्चे का जन्म, कम वजन का बच्चा होना और शिशु मृत्यु दर बढ़ सकती है। वायु प्रदूषण के कारण हवा में हानिकारक कण, जैसे 2.5 PM पार्टिकुलेट, केमिकल और गैस हमारे शरीर में प्रवेश कर अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।