लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कुछ साल पहले तक उम्र के असर को छिपाने का मतलब सिर्फ चेहरे की झुर्रियां मिटाना या महंगे एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट लेना होता था, लेकिन अब दुनिया के रईसों का फोकस बदल गया है। वे सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि सोचने-समझने में भी हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं।

इसी चाहत ने एक नए और बेहद महंगे ट्रेंड को जन्म दिया है- 'लग्जरी ब्रेन ट्रेनिंग'। अपनी याददाश्त को पैना रखने और दिमाग की उम्र थामने के लिए अमीर लोग अब लाखों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मोटी रकम खर्च करके दिमाग की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है?

स्विट्जरलैंड के क्लिनिक से लंदन के फाइव-स्टार होटलों तक आजकल हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में दिमाग को दुरुस्त रखने वाले खास प्रोग्राम्स की बाढ़ सी आ गई है। स्विट्जरलैंड के एक आलीशान क्लिनिक की ही बात करें, तो वहां महज एक हफ्ते के ब्रेन-हेल्थ प्रोग्राम की कीमत करीब 33 लाख रुपये है।

इस कार्यक्रम को लॉजेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के सहयोग से तैयार किया गया है, जिससे इसे एक वैज्ञानिक वजन भी मिलता है। यह चलन सिर्फ स्विट्जरलैंड की वादियों तक सिमटा नहीं है; लंदन के कई नामी होटलों ने भी अपने अमीर मेहमानों के लिए ऐसे ही स्पेशल ब्रेन वेलनेस पैकेज शुरू कर दिए हैं।

एक हफ्ते के इस महंगे पैकेज में आखिर होता क्या है? इतनी बड़ी फीस के बदले में ग्राहकों को बिल्कुल किसी हाई-टेक लैब जैसा अनुभव दिया जाता है। इस सात दिन के सफर में व्यक्ति के शरीर और दिमाग की बारीकी से पड़ताल की जाती है:

दिमाग की गहराई से स्कैनिंग: एमआरआई के जरिए ब्रेन की बनावट और उसकी सेहत देखी जाती है।

एमआरआई के जरिए ब्रेन की बनावट और उसकी सेहत देखी जाती है। दिमागी क्षमता की परख: कई तरह के टेस्ट लेकर याददाश्त, फोकस और सोचने की तेजी को मापा जाता है।

कई तरह के टेस्ट लेकर याददाश्त, फोकस और सोचने की तेजी को मापा जाता है। जीन्स और पेट की जांच: जेनेटिक टेस्टिंग के साथ-साथ आंतों में मौजूद गट माइक्रोबायोम का भी विश्लेषण होता है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान पेट और दिमाग की सेहत के बीच गहरा रिश्ता मानता है। इन तमाम रिपोर्ट्स को मिलाकर एक्सपर्ट्स यह हिसाब लगाते हैं कि आपके दिमाग की असली 'बायोलॉजिकल उम्र' क्या है। इसके बाद ग्राहक को घर ले जाने के लिए अगले तीन महीनों का एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान थमा दिया जाता है।

चमक-दमक के पीछे की हकीकत पढ़ने में यह पूरा तामझाम बेहद असरदार और आधुनिक लगता है, लेकिन यहीं एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। विज्ञान की कसौटी पर यह महंगा ट्रेंड अभी खरा नहीं उतर पाया है। दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों के इस बाजार में खुद वे क्लिनिक भी अब तक यह साबित नहीं कर पाए हैं कि उनके तीन महीने के प्लान से किसी व्यक्ति की दिमागी ताकत वाकई बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का साफ मानना है कि एक सामान्य और स्वस्थ दिमाग को इन महंगी ट्रेनिंग के जरिए 'सुपर ब्रेन' बनाया जा सकता है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अभी मौजूद नहीं है।

दिमाग को तेज रखने के वो नुस्खे, जिनकी कीमत जीरो है अगर आप सोच रहे हैं कि बिना 33 लाख रुपये खर्च किए दिमाग को कैसे चुस्त रखा जाए, तो विशेषज्ञों के पास इसका बेहद सीधा और आजमाया हुआ जवाब है। मेडिकल साइंस के मुताबिक, महंगी मशीनों और लग्जरी पैकेज के मुकाबले रोजमर्रा की कुछ साधारण आदतें दिमाग के लिए कहीं ज्यादा कारगर हैं।

भरपूर और सुकून भरी नींद दिमाग की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमारा दिमाग दिन भर की थकान मिटाता है और यादों को सहेजता है। इसी तरह, नियमित शारीरिक कसरत दिमाग में खून का बहाव बेहतर बनाती है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। इसके अलावा, लोगों से मिलना-जुलना और बातचीत करना दिमाग को सक्रिय रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो अकेलेपन और तनाव को दूर रखता है।