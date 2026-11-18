जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एम्स के डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर ग्लियोब्लास्टोमा की बढ़ोतरी धीमी करने के लिए एक नई तकनीक पर शोध कर रहे हैं। इसमें गामा नाइफ रेडियोसर्जरी के साथ कैंसर की दवा बेवासिजुमैब की कम खुराक दी गई।

आरंभिक लक्षणों के अनुसार यह तरीका ट्यूमर की बढ़ोतरी और उससे जुड़ी सूजन को नियंत्रित करने में मददगार दिखा। इससे सर्जरी के लिए लंबी प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को उपचार का विकल्प मिल सकेगा।

सर्जरी की प्रतीक्षा के दौरान उपचार की संभावना

एम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर और शोध के नेतृत्वकर्ता डा. दीपक अग्रवाल के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या के कारण सर्जरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

कई बार बीमारी की पहचान से सर्जरी तक का समय तीन महीने से भी अधिक हो जाता है। ग्लियोब्लास्टोमा जैसे तेजी से बढ़ने वाले ट्यूमर में 90 दिन का विलंब भी मरीज की स्थिति को गंभीर बना सकता है। ऐसे में सर्जरी से पहले ही उपचार शुरू करने की संभावना तलाशना महत्वपूर्ण है। ट्यूमर की रक्त आपूर्ति और सूजन कम करने पर जोर इसमें गामा नाइफ रेडियोसर्जरी के साथ बेवासिजुमैब की कम खुराक दी गई। शोधकर्ताओं के अनुसार यह दवा ट्यूमर को होने वाली रक्त आपूर्ति और उससे जुड़ी सूजन कम करने में मदद कर सकती है।