लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। महिलाओं के शरीर में जीवन के हर चरण जैसे कि किशोरावस्था, प्रेगनेंसी,मातृत्व और मेनोपॉज के दौरान कई शारीरिक और हार्मोनल बदलाव आते हैं। ऐसे में संतुलित आहार बेहद जरूरी हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों का खजाना माने जाते हैं।

इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इन्हें सीमित मात्रा में डेली डाइट का हिस्सा बनाया जाए, तो ये महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। आइए समझते हैं कैसे

हार्मोनल हेल्थ को बेहतर बनाए बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स में मौजूद हेल्दी फैट्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्मोन के संतुलन में मदद करते हैं। इससे पीरियड्स के दौरान होने वाली थकान और मूड स्विंग्स में भी राहत मिलती है।

हड्डियों को बनाएं मजबूत महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। बादाम, अंजीर और तिल के साथ खाए जाने वाले कुछ ड्राई फ्रूट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का अच्छा स्रोत हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं।