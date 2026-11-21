लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मीठा खाने की इच्छा को पूरी तरह दबाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हो। ऐसे में खजूर एक ऐसा नेचुरल ऑप्शन बन सकता है, जो स्वाद के साथ पोषण भी देता है।

सही मात्रा और संतुलित तरीके से खाया गया खजूर शरीर को ऊर्जा देने, भूख नियंत्रित रखने और ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने के खतरे को कम करने में मददगार भी साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे रात में भिगोकर सुबह खाएं खजूर रात में 2 खजूर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे खजूर नरम हो जाते हैं और पाचन बेहतर होता है। भिगोए हुए खजूर शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। यह तरीका पेट के लिए भी हल्का माना जाता है।

ड्राई फ्रूट्स के साथ लें खजूर को बादाम, अखरोट या पिस्ता के साथ खाना ज्यादा हेल्दी माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स में मौजूद हेल्दी फैट और प्रोटीन शुगर के अवशोषण को धीमा करते हैं। इससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है और मीठा खाने की क्रेविंग भी कम होती है।

चीनी की जगह करें इस्तेमाल स्मूदी, ओट्स या घर की बनी मिठाइयों में चीनी की जगह खजूर का उपयोग करें।ये नेचुरल मिठास के साथ शरीर को फाइबर व मिनरल्स भी प्रदान करता है।इससे रिफाइंड शुगर का सेवन कम होगा जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद मिलेगी।