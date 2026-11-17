लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन सी शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो इम्यूनिटी मजबूत बनाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही ये एक पॉवरफुल एंटीऑक्सीडेंट है,जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। लेकिन कई लोग जल्दी फायदे पाने के लिए इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करने लगते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है।इसलिए इसकी सही मात्रा जानना बेहद जरूरी है। जिसकी जानकारी यहां दी गई है,तो आइए जानते हैं विस्तार से

शरीर को कितनी मात्रा में विटामिन सी चाहिए वयस्क पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 90 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है।

महिलाओं के लिए इसकी मात्रा लगभग 75 मिलीग्राम मानी जाती है।

एक्सपर्ट के अनुसार, 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन से अधिक विटामिन सी लेना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है अधिक मात्रा में विटामिन सी लेने के नुकसान पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा विटामिन सी लेने से पेट दर्द, गैस, मिचली, दस्त और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खासकर सप्लीमेंट्स के रूप में अधिक सेवन करने पर पाचन तंत्र प्रभावित होता है।