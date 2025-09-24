अमाल मलिक के लिए खुद 'इलायची पानी' बनाती हैं Tanya Mittal, जानें इस मैजिक ड्रिंक के फायदे

बिग बॉस के सीजन 19 में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को इलायची का पानी पिलाने की बात की जिससे यह चर्चा में आया। इलायची का पानी पाचन में मददगार सांसों को ताजा रखने और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में सहायक होता है। यह रेस्पिरेटरी हेल्थ में सुधार करता है और त्वचा को भी बेहतर बनाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेमस रिएलिटी शो बिग बॉस अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। इस साल इस शो का 19वां सीजन चल रहा है और हर बार की तरह लोगों को इसे देखने में काफी मजा आ रहा है। इस शो में अक्सर कोई न कोई टॉपिक चर्चा का विषय बनता है और इस वीकएंड चर्चा में आया इलायची का पानी।

दरअसल, बीते दिनों आए वीकएंड का वार एपिसोड में शो की लोकप्रिय कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो के दूसरे कंटेस्टेंट अमाल मलिक के साथ अपनी दोस्ती के बारे में यह कहती नजर आई कि वह अमाल का ख्याल रखने के लिए ग्वालियर जाकर उन्हें इलायची का पानी पिला सकती है। दरअसल, अमाल रोजाना इलायची का पानी पीते हैं, जो सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बताएंगे-

पाचन में मददगार इलायची का पानी पाचन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। रोजाना इसे पीने से ब्लोटिंग, गैस और अपच से राहत मिलती है। इलायची में मौजूद एक्टिव कंपाउंड बाइल एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। ऐसे में पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए खाने से पहले इसका पानी पीना फायदेमंद रहेगा।

सांसों को रखे ताजा इलायची का इस्तेमाल कई लोग माउथ फ्रेशनर की तरह करते हैं। ऐसे में इसका पानी अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों की वजह से मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने, सांसों को ताजा रखने और मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। रोजाना इसका पानी पीने से सांसों से आने वाली दुर्गंध कम हो सकती है और ओरल हेल्थ में सुधार होता है।

हार्ट हेल्थ बनाए बेहतर इलायची का पानी एंटीऑक्सीडेंट और पोटैशियम से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में मदद करते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। वहीं पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस तरह इलायची का पानी हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है।

रेस्पिरेटरी हेल्थ में सुधार इलायची रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाने और आसानी से सांस लेने में मदद करती है। इलायची का पानी बलगम को साफ करके बंद नाक से राहत देता है और फेफड़ों की सेहत में सुधार करता है, जिससे यह अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए से फायदेमंद है।