रोज सुबह खाली पेट पिएं मेथी पानी, शीशे-सा चमकेगा चेहरा और निरोगी बनेगी काया
सुबह बासी मुंह मेथी का पानी पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है, वेट लॉस करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलित रखता है। महिलाओं के हार्मोन संतुलन से लेकर त्वचा में निखार और बालों की सेहत तक, यह कई समस्याओं का समाधान है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आयुर्वेद में मेथी को एक चमत्कारी औषधि माना गया है। इसके छोटे-छोटे दानों में बड़ी मात्रा में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।
अगर मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगोकर उसका पानी सुबह खाली पेट यानी बासी मुंह पिया जाए, तो यह शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी होता है। यह आदत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होती है।तो आइए जानते हैं रोज सुबह मेथी का पानी पीने के कुछ प्रमुख फायदों के बारे में-
डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है
मेथी का पानी गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। यह आंतों की सफाई में मदद करता है जिससे भोजन अच्छे से पचता है।
वेट लॉस करने में सहायक
यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर का एक्स्ट्रा फैट धीरे-धीरे कम होने लगता है।
डायबिटीज कंट्रोल करता है
मेथी के पानी में मौजूद पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखते हैं और इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं।
कोलेस्ट्रॉल घटाता है
यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है जिससे हार्ट हेल्दी रहता है।
हार्मोन संतुलन करता है
महिलाओं में पीसीओडी, थायरॉइड और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में यह फायदेमंद होता है क्योंकि यह हार्मोन को संतुलित करता है।
स्किन को ग्लोइंग त्बनाता है
इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं जिससे त्वचा साफ, निखरी और ग्लोइंग बनती है।
बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है
मेथी का पानी बालों की जड़ों को पोषण देता है, बालों का झड़ना रोकता है और डैंड्रफ की समस्या भी कम करता है।
सूजन और दर्द से राहत
इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की अंदरूनी सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
शरीर को डिटॉक्स करता है
यह लीवर को साफ करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से टॉक्सिन को बाहर निकालता है।
इम्युनिटी बढ़ाता है
डेली इसका सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर को बीमारियों से लड़ने में समर्थ बनाता है।
कैसे करें तैयार
रातभर 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगोकर रखें। फिर अलगे दिन सुबह उसका पानी पी लें। इससे शरीर में गजब के बदलाव देखने को मिलते हैं।
Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
