डायबिटीज में किसी 'वरदान' से कम नहीं है बेलपत्र, खुद डॉक्टर ने बताए इसके फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वर्तमान समय में डायबिटीज दुनियाभर में एक गंभीर बन चुकी है। इसे अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को धीरे-धीरे खोखला करती है। खासकर भारत में इसके आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि अब यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि खराब जीवनशैली और खान-पान के कारण युवा भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं।

यह बीमारी गंभीर इसलिए भी है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि, सही मैनेजमेंट और आयुर्वेद की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी क्रम में आयुर्वेदिक डायबिटीज डॉक्टर नील सालविया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि कैसे 'बिल्व पत्र' या बेल का पत्ता इस बीमारी में एक वरदान साबित हो सकता है। आइए जानते हैं डायबिटीज में बिल्ब पत्र के फायदे-

बिल्व पत्र के आयुर्वेदिक गुण बिल्व पत्र का धार्मिक महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बेहद कम लोग ही यह जानते होंगे कि आयुर्वेद में इसे महाऔषधि माना जाता है। यह पचाने में बेहद हल्का होता है और स्वाद तीखा और कड़वा होता है। यह एक डाइजेस्टिव स्टीमूलेट की तरह काम करता है।

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर कफ और वात का असंतुलन देखा जाता है और बेलपत्र इन दोनों दोषों को शांत करने में सक्षम है। यह न सिर्फ शुगर, बल्कि पेट की गांठों और अन्य पेट से जुड़े विकारों में भी लाभकारी है।