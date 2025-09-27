Language
    बाजू में दर्द से लेकर 70% ब्लॉकेज तक, World Heart Day पर डॉक्टर ने दिए कई जरूरी सवालों के जवाब

    By Jagran News Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:43 AM (IST)

    क्या आपको भी लगता है कि Heart Attack सिर्फ सीने में तेज दर्द होने से ही आता है? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। हालांकि हकीकत यह है कि दिल की बीमारियां कई बार चुपके से आती हैं और उनके लक्षण काफी अलग हो सकते हैं। World Heart Day के मौके पर हमने जाने-माने डॉक्टर्स से बात की और उनसे लोगों के कुछ जरूरी सवालों के जवाब लिए।

    World Heart Day 2025: एक्सपर्ट से जानें हार्ट को कैसे रखें हेल्दी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खराब दिनचर्या, अनहेल्दी खानपान, तनाव और बढ़ती व्यस्तता के बीच अपनी सेहत और दिल का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज से संबंधित कोई लक्षण दिखे तो उसे तत्काल डॉक्टर से मिल कर अपना पूरा इलाज कराना जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक की स्थिति में शुरुआती 60 मिनट मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में, इस दौरान मरीज को जल्द से जल्द हास्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके।

    आइए, 29 सितंबर को मनाए जा रहे World Heart Day 2025 के मौके पर नोएडा- 62 स्थित फोर्टिस हास्पिटल के कार्डियक साइंसेज चेयरमैन डॉ. अजय कौल और कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉ. संजीव गेरा से जानते हैं हार्ट हेल्थ से जुड़े कुछ सवालों के बारे में।

    सवाल : मेरी उम्र 76 वर्ष है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं। पेसमेकर लगा है। मुझे उचित सलाह दें?

    जवाब : आप डाइट कंट्रोल रखें और सुपाच्य व पौष्टिक भोजन ही करें। ईको आदि जरूरी जांच समय-समय पर कराते रहें। कैल्शियम, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखें। इन्हें बढ़ने न दें। सीआरपीसी यानी सी-रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट आप जरूर करा लें। यदि समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से आकर मिल लें।

    सवाल: मेरी उम्र 82 वर्ष है। मेरी दो बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। एंजियोप्लास्टी भी हो रखी है। मुझे किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है?

    जवाब : आप डॉक्टर के संपर्क में रहें। उनकी सलाह व दवाओं का नियमित सेवन करते रहें। चाहें तो आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। आपको प्रोग्रेसिव हार्ट डिजीज से बचाव की भी जरूरत है। ऐसे में सतर्कता ही बचाव है। इसके अलावा अपने खानपान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें।

    सवाल : मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। जल्दी थक जाता हूं। क्या करूं?

    जवाब : सबसे पहले तो यदि आप तंबाकू सेवन या धूमपान आदि करते हों तो उसे बिलकुल छोड़ दें। अल्कोहल आदि से भी दूरी जरूरी है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम यानी ईको और टीएमटी यानी ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट भी आपको कराना चाहिए। आपको एक बार ये जांच कराकर डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए।

    सवाल : मेरी उम्र 58 साल है। मेरा बीपी अक्सर हाई ही रहती है। क्या इससे हार्ट की दिक्कत हो सकती है?

    जवाब : लगातार बीपी का हाई रहना हार्ट, किडनी व अन्य आंतरिक अंगों के लिए नुकसानदेह है। इसे आप अन्यथा न लें। जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें और अपना ईको और टीएमटी आदि जांच जरूर करा लें।

    सवाल : मेरी उम्र 64 साल है। जांच में मेरे दिल में 70 प्रतिशत ब्लॉकेज की शिकायत मिली है। क्या छल्ला लगवाना पड़ेगा?

    जवाब : सीने या बाएं हाथ में दर्द, थकान, अत्यधिक पसीना आना आदि लक्षण दिख रहे हों और ब्लॉकेज भी हो तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। संभव है कि दवा से ठीक हो जाए। लेकिन यदि कुछ समय बाद भी राहत न मिले तो आपको छल्ला यानी स्टेंट जरूर लगवा लेना चाहिए। आप अपने बीपी और शुगर की भी नियमित निगरानी रखें। एंजियोग्राफी के बाद ही आपको बेहतर सुझाव दे सकते हैं।

    सवाल : मेरी उम्र 62 वर्ष है। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। अभी भी सीने में जकड़न महसूस करती हूं। मैं क्या करूं?

    जवाब: तनाव, अवसाद या भूख में कमी आपको महसूस हो सकती है। बीपी और शुगर ठीक रखें। स्ट्रेस इको ईसीजी एवं ब्लड व यूरिन टेस्ट करा लें। जांच के बाद ही हम सही से आपको उचित सलाह दे पाएंगे। दवाओं के बदलाव से इस समस्या का समाधान संभव हो। आप सीपीके टेस्ट भी करा सकती हैं।

    सवाल : मेरी उम्र 50 साल है। मेरे लेफ्ट साइड में दर्द की शिकायत रहती है। मुझे उचित सलाह दें?

    जवाब : आप इको टेस्ट, टीएमटी, बीपी व शुगर की जांच कराने के बाद एक बार आकर डॉक्टर से मिल लें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। पानी खूब पीएं और हर रोज टहला करें। सुपाच्य भोजन ही करें। भोजन में मोटा अनाज व दाल को शामिल करें। योग-व्यायाम नियमित करें। हर रोज टहलें और शरीर को एक्टिव रखें।

    सवाल : मेरी उम्र 48 वर्ष है। हार्ट बीट कभी बराबर नहीं रहती। क्या यह किसी जोखिम के लक्षण हैं?

    जवाब : आप डॉक्टर से तुरंत मिल लें और अपना इको टेस्ट भी कराएं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन आदि न करें। ईसीजी व वाल टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। आप नियमित साइकिलिंग करें या तेज चाल से चलें। इसके साथ ही योग व व्यायाम को भी अपनाएं। तले-भुने भोजन से बचें।

    सवाल : मुझे काफी पसीना होता है। शरीर में दर्द भी रहता है। क्या मेरे दिल में परेशानी शुरू हो चुकी है?

    जवाब : सीने, पीठ व बाजू में दर्द को गंभीरता से लेना चाहिए। यह दिल की बीमारी के संकेत हो सकते हैं। आपको यदि चलने-फिरने में भी परेशानी महसूस हो रही हो तो डॉक्टर से जरूर मिल लें। कई बार ऐसी समस्याएं न्यूरो से भी संबंधित होती हैं। अत: जांच के बाद ही हम सही बता सकते हैं।

