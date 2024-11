जहरीली हवा से करनी है अपने बच्चे की सुरक्षा, तो एक्सपर्ट की बताई इन बातों का रखें ध्यान

दिल्ली-एनसीआर की हवा 500 AQI पार कर चुकी है। हवा में घुले ये प्रदूषक सेहत के लिए काफी खतरनाक होते हैं खासकर बच्चों के लिए। इसकी वजह से उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और उनकी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए ऐसे समय में उनकी सेहत को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने (Air Pollution Safety Tips) की जरूरत होती है। आइए जानें कैसे।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Air Pollution Safety Tips: दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली बन चुकी है। हवा में PM2.5 और PM10 का बढ़ता स्तर सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। इसकी वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, आपको बता दें कि वयस्कों से ज्यादा छोटे बच्चों को वायु प्रदूषण से खतरा है।

दूषित हवा में सांस लेने के कारण उनके फेफड़ों में सूजन और इन्फेक्शन हो सकता है, जो काफी खतरनाक है। इसलिए बच्चों को खासकर 1-5 वर्ष की उम्र के बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए (Toxic Air Protection For Kids), उनका खास ध्यान रखना जरूरी है। वयस्कों की तुलना में बच्चे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। इसके कारण हवा में मौजूद प्रदूषक बच्चों के शरीर में ज्यादा मात्रा में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि हवा में मौजूद प्रदूषक फेफड़ों को पार करके खून में मिल सकते हैं और शरीर के अन्य अंगों तक भी पहुंच सकते हैं। बच्चों के लिए यह कंडीशन काफी हानिकारक हो सकती है। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और फेफड़े भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए इस बढ़ते प्रदूषण में उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए (how to Prevent Air Pollution), ये जानने के लिए हमने डॉ. सौरभ खन्ना (सी.के. बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम के नीयोनैटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स विभाग के लीड कंसल्टेंट) से बात की। आइए जानें उन्होंने क्या बताया।