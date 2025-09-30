हार्ट अटैक से पहले शरीर में नजर आते हैं 8 संकेत, जान बचाने के लिए जरूर ध्यान में रखें ये 4 बातें

ज्यादातर लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले हमारा शरीर हमें कुछ चेतावनी (Heart Attack Warning Signs) देता है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते इन्हें पहचान लिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। आइए जानें हार्ट अटैक से पहले दिखने वाले लक्षण।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल, दुनिया भर में लाखों लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। एक आम धारणा यह है कि हार्ट अटैक बिना किसी चेतावनी (Heart Attack Warning) के आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में, हमारा शरीर घंटो, हफ्तों या यहां तक कि महीनों पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है।

