सुबह धनिया पानी पीते ही शरीर से बाहर निकल जाती हैं सारी गंदगी, पिघल जाती है पेट की चर्बी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। धनिया किचन में डेली इस्तेमाल होने वाला मसाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बीजों से बना पानी आपके स्वास्थ्य के लिए किसी औषधि से कम नहीं है? जी हां, इसे एक पावरफुल डिटॉक्सिफायर माना गया है।

अगर आप डेली सुबह खाली पेट धनिया पानी का सेवन करते हैं, तो यह कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। यह न केवल शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, बल्कि वजन कम करने, पाचन सुधारने और स्किन व बालों को हेल्दी बनाए रखने में भी कारगर है।तो आइए जानते हैं इसके कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में-

धनिया में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने की क्षमता होती है। यह एसिडिटी, गैस, अपच और पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स से राहत देता है। सुबह खाली पेट पीने से पेट हल्का और दिनभर एनर्जेटिक महसूस होता है।

धनिया पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में फैट के जमाव को रोकता है। साथ ही यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर वॉटर रिटेंशन कम करता है, जिससे वेट लॉस प्रोसेस तेज से होती है।

ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

धनिया बीज में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स इंसुलिन एक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक नेचुरल उपाय हो सकता है, लेकिन सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार

धनिया पानी लिवर और किडनी को साफ करने में सहायक है। यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और शरीर को डिटॉक्स करता है।

स्किन को निखारे और पिंपल्स कम करे

धनिया के एंटीऑक्सीडेंट तत्व स्किन से फ्री रेडिकल्स हटाते हैं और स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। नियमित सेवन से पिंपल्स और दाग-धब्बों की समस्या में भी राहत मिलती है।

महिलाओं के लिए फायदेमंद

धनिया में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पीरियड्स के दौरान पेट दर्द और ऐंठन को कम करते हैं। यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है।

इम्युनिटी को बढ़ाता है

धनिया पानी विटामिन-सी, पोटेशियम और आयरन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।

बालों के लिए लाभकारी

इसका सेवन बालों की जड़ों को पोषण देता है, बालों का झड़ना रोकता है और स्कैल्प को हेल्दी बनाता है।

बनाने का तरीका

रात में 1 चम्मच साबुत धनिया एक गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे उबालकर छानकर और इसमें थोड़ा नींबू मिलाकर खाली पेट पी लें। डेली इसका सेवन करने से कुछ ही हफ्तों में फर्क नजर आने लगेगा।