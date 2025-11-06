रोज सुबह खाली पेट चबा लें 2-3 बेल के पत्ते, सेहत को मिलेंगे 8 कमाल के फायदे
क्या आप जानते हैं अगर आप रोज सुबह खाली पेट 2-3 बेलपत्र चबाना शुरू कर दें, तो आपकी सेहत में क्या बदलाव (Bael Leaves Benefits) आएंगे? दरअसल, आयुर्वेद में बेलपत्र को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इसलिए खाली पेट इन्हें चबाने से सेहत से जुड़ी कई परेशानियों से बचाव करने में मदद मिलती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आयुर्वेद में बेलपत्र को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। यह न सिर्फ धार्मिक रूप से भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी शरीर के लिए चमत्कारी माने जाते हैं। खासतौर से सुबह बासी मुंह बेलपत्र चबाना काफी फायदेमंद (Bael Leaves Benefits on Empty Stomach) हो सकता है।
बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, विटामिन-ए, सी ,राइबोफ्लेविन, विटामिन-बी6, बी12 और बी1,कैल्शियम और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पूरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। आइए जानते हैं इसके कमाल के फायदों (Benefits of Chewing Bael Leaves) के बारे में।
(Picture Courtesy: Instagram)
खाली पेट बेलपत्र चबाने के फायदे
- डायबिटीज नियंत्रण में सहायक- बेलपत्र का नियमित सेवन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद तत्व पैंक्रियाज को ऐक्टिव बनाकर इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए सुबह खाली पेट चबाने से डायबिटिक मरीजों को काफी राहत मिलती है।
- पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है- बेलपत्र में मौजूद फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाचन को बेहतर बनाते हैं। यह गैस, कब्ज, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। यह लीवर को भी ऐक्टिव बनाता है जिससे खाना अच्छे से पचता है।
- किडनी और लीवर की सफाई में फायदेमंद- सुबह बासी मुंह बेलपत्र चबाने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इससे किडनी और लीवर साफ रहते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है।
- इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है- इसमें मौजूद विटामिन -सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से शरीर को बचाया जा सकता है।
- मुंह की दुर्गंध और छालों में लाभदायक- बासी मुंह बेलपत्र चबाना मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे सांसों की बदबू दूर होती है। साथ ही, मसूड़ों, छालों और दांतों की समस्याओं में भी राहत मिलती है।
- ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है- बेलपत्र चबाने से नसों की सूजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना गया है।
- स्ट्रेस और मानसिक थकान को दूर करता है- इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो दिमाग को शांत रखते हैं, फोकस बढ़ाते हैं और नींद की समस्या में भी राहत देते हैं।
- स्किन और बालों को बनाए सुंदर- बेलपत्र शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है। इससे स्किन पर ग्लो आता है और बालों का झड़ना कम होता है।
इन बातों का ध्यान रखें
- बेलपत्र ताजे और साफ होने चाहिए और 1-3 पत्ते ही सुबह खाएं।
- प्रेग्नेंट महिलाएं, थायरॉयड या अन्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।