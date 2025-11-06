रोज सुबह खाली पेट चबा लें 2-3 बेल के पत्ते, सेहत को मिलेंगे 8 कमाल के फायदे

(Picture Courtesy: Instagram)

डायबिटीज नियंत्रण में सहायक- बेलपत्र का नियमित सेवन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद तत्व पैंक्रियाज को ऐक्टिव बनाकर इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए सुबह खाली पेट चबाने से डायबिटिक मरीजों को काफी राहत मिलती है।

किडनी और लीवर की सफाई में फायदेमंद- सुबह बासी मुंह बेलपत्र चबाने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इससे किडनी और लीवर साफ रहते हैं और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है- इसमें मौजूद विटामिन -सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से शरीर को बचाया जा सकता है।

मुंह की दुर्गंध और छालों में लाभदायक- बासी मुंह बेलपत्र चबाना मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे सांसों की बदबू दूर होती है। साथ ही, मसूड़ों, छालों और दांतों की समस्याओं में भी राहत मिलती है।

ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है- बेलपत्र चबाने से नसों की सूजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना गया है।