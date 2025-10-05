Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोज सुबह खाली पेट चबाएं 8-10 कढ़ी पत्ते, सेहत को मिलेंगे 6 हैरान करने वाले फायदे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि कढ़ी पत्ते आपकी सेहत के लिए कितने फायदे (Curry Leaves Benefits) हो सकते हैं? दरअसल इनमें कई ऐसे गुण होते हैं जो आपकी सेहत को सुधारने में फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए रोज सुबह खाली पेट कढ़ी पत्ते खाना आपकी सेहत को काफी फायदा पहुंचा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोज कढ़ी पत्ते खाने के फायदे (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कढ़ी पत्ता रसोई में इस्तेमाल होने वाली काफी आम चीज है, जिसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद (Benefits of Curry Leaves) हो सकता है। जी हां, कढ़ी पत्ते में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसलिए अगर आप रोज सुबह खाली पेट 8-10 कढ़ी पत्ते खाएंगे, तो आपकी सेहत में कई तरह के सुधार देखने को मिल सकते हैं। आइए जानें रोज सुबह कढ़ी पत्ते खाने के क्या फायदे (Health Benefits of Curry Leaves) हैं।

    पाचन तंत्र को मजबूत बनाए

    सुबह खाली पेट 4-5 कढ़ी पत्ते चबाना पाचन तंत्र के लिए अमृत के समान है। इन पत्तों में मौजूद फाइबर और एंजाइम पेट में डाइजेस्टिव जूस के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे खाने का पाचन बेहतर होता है। यह कब्ज, अपच, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में बेहद असरदार है। नियमित रूप से इसे खाने से पेट की सफाई होती है और आंतों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    वजन घटाने में सहायक

    अगर आप वजन घटाने की कोशिश में हैं, तो कढ़ी पत्ता आपकी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार स्नैकिंग और ओवरईटिंग करने का रिस्क कम होता है। साथ ही, यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और फैट को जमा होने से रोकने में मदद करता है।

    डायबिटीज कंट्रोल में कारगर

    कढ़ी पत्ते एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर होते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं क्योंकि इनमें मौजूग गुण इंसुलिन सीक्रेशन को बेहतर बनाते हैं। सुबह खाली पेट इन्हें खाने से ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मददगार साबित हो सकता है।

    कोलेस्ट्रॉल घटाने में मददगार

    कढ़ी पत्ते शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक हैं। इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आर्टरीज में प्लाक जमाव को रोकते हैं। इससे दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी फायदेमंद होता है।

    एनीमिया दूर करता है

    कढ़ी पत्ता आयरन और फोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, जबकि फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसलिए सुबह खाली पेट कढ़ी पत्ते चबाने से एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए खासतौर से फायदेमंद हो सकता है।

    त्वचा और बालों के लिए वरदान

    कढ़ी पत्ते एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। यह मुंहासे, दाग-धब्बों और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। इसी तरह, बालों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है। यह बालों के झड़ने, समय से पहले सफेद होने और रूसी की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होता है।

    यह भी पढ़ें- पेट की चर्बी को 20 दिनों में पिघला देगी मेथी, बस इन तरीकों से करना होगा इस्तेमाल

    यह भी पढ़ें- रोज सुबह बासी मुंह पिएं मेथी का पानी, शरीर में जमा चर्बी हो जाएगी गायब; मिलेंगे और भी 5 फायदे

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।