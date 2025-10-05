Breast Cancer से बचना है तो महिलाएं आज ही डाइट में शामिल करें ये 6 चीजें, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

क्या आप जानती हैं कि आपकी रसोई में रखी कुछ आम चीजें आपको एक गंभीर बीमारी से बचा सकती हैं? जी हां हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। हाल के वर्षों में यह बीमारी तेजी से बढ़ी है लेकिन सही खान-पान और लाइफस्टाइल अपनाकर इसके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है (Breast Cancer Prevention)।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना अक्सर भूल जाते हैं। खासकर महिलाएं, जो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी थोड़ी-सी लापरवाही आपको एक गंभीर बीमारी की तरफ धकेल सकती है, जो है- ब्रेस्ट कैंसर।

दरअसल, पिछले सालों में भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खान-पान से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए, इस आर्टिकल में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन से ऐसे 6 फूड्स (Foods For Breast Cancer Prevention) के बारे में जानते हैं।

क्रूसीफेरस सब्जियां (Cruciferous Vegetables) ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें। इनमें सल्फोराफेन जैसे खास कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर में सूजन को कम करते हैं।

सोया और दालें (Soy & Lentils) सोयाबीन, टोफू, और दालें प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं। इनमें आइसोफ्लेवोन नामक एंजाइम होते हैं, जो शरीर में एस्ट्रोजन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि जो महिलाएं नियमित रूप से सोया उत्पादों का सेवन करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है।

आंवला या अमरूद (Amla or Guava) ये दोनों ही फल विटामिन-सी के पावरहाउस हैं। विटामिन-सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार है। अमरूद में लाइकोपिन भी पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में मददगार है।

जैतून का तेल (Olive Oil) खाना पकाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। इसमें ओलेओकेन्थॉल नाम का एक प्राकृतिक तत्व होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकता है। यह शरीर में सूजन को भी कम करता है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है।