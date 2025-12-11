Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आप जानते हैं सुबह खाली पेट आंवला खाने की ताकत? शरीर को 6 तरीकों से मिलता है फायदा

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    हम सभी जानते हैं कि 'आंवला' सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में इसे 'अमृत फल' क्यों कहा जाता है? खासकर जब आप इसे स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रोज सुबह आंवला खाने से मिलेंगे 5 फायदे (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आंवला विटामिन C का खजाना है। अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है, लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत आंवले के जूस या कच्चे आंवले के साथ करते हैं (Eating Amla on an Empty Stomach), तो यकीन मानिए आपका शरीर भी आपको धन्यवाद देगा। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसे सुबह-सवेरे खाने के 5 कमाल के फायदे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Gooseberry

    (Image Source: Freepik)

    लोहे-सी मजबूत इम्युनिटी

    आंवले में संतरे के मुकाबले कई गुना ज्यादा विटामिन C होता है। जब आप इसे खाली पेट खाते हैं, तो यह शरीर में पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है। यह आपके शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, जिससे मौसम बदलने पर होने वाली सर्दी, खांसी और जुकाम आपको छू भी नहीं पाते।

    पाचन होगा दुरुस्त

    क्या आपको अक्सर पेट में गैस, कब्ज या एसिडिटी की शिकायत रहती है? आंवला फाइबर से भरपूर होता है। सुबह इसका सेवन करने से यह आपके पेट और आंतों की सफाई करता है। यह पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना देता है कि आप दिन भर जो भी खाएंगे, वो आसानी से पच जाएगा।

    Benefits of Eating Amla

    (Image Source: Freepik)

    वजन घटाने में मददगार

    अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आंवला आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। खाली पेट आंवला जूस पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है। यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और जिद्दी चर्बी को पिघलाने में मदद करता है।

    चमकती त्वचा

    महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भूल जाइए। जी हां, क्योंकि आंवला एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। यह खून को साफ करता है, जिससे चेहरे पर होने वाले कील-मुंहासे कम हो जाते हैं। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को जवान बनाए रखते हैं और चेहरे पर एक अलग ही नेचुरल ग्लो आता है।

    amla benefits

    (Image Source: Freepik)

    बालों के लिए वरदान

    बालों का झड़ना और समय से पहले सफेद होना आज हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। आंवला बालों के लिए टॉनिक का काम करता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें घना व काला रखने में मदद करता है।

    आंखों की रोशनी बढ़ाए

    आजकल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से हमारी आंखें कमजोर होने लगी हैं। आंवले में मौजूद कैरोटीन आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और चश्मा हटने की संभावना भी बढ़ जाती है।

    कैसे बनाएं डाइट का हिस्सा?

    सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह 10-20 मिलीलीटर आंवले के जूस को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। अगर आप कच्चा आंवला खा सकते हैं, तो एक आंवला रोज सुबह चबाकर खाएं।

    यह भी पढ़ें- क्या आप भी गलत तरीके से खा रहे हैं 5 सुपरफूड्स? फायदे की जगह हो सकता है नुकसान

    यह भी पढ़ें- कच्चा या अचार नहीं, रोज खाएं 'भाप में पका' हुआ एक आंवला, शरीर को मिलेंगे 5 कमाल के फायदे

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।