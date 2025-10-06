Language
    शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण करते हैं कोलन कैंसर का इशारा, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों लोग कोलन कैंसर के कारण अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए इसके लक्षणों (Colon Cancer Signs) की पहचान करना जरूरी है ताकि वक्त पर इलाज मिल सके। हमारे शरीर में कोलन कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं जिनकी मदद से इस बीमारी की जल्दी पहचान की जा सकती है।

    कोलन कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोलन कैंसर बड़ी आंत में शुरू होता है। यह दुनिया भर में सबसे आम कैंसरों में से एक है। हर साल इस कैंसर की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वक्त पर पहचान (Colon Cancer Diagnosis) न होना।

    लेकिन अगर कोलन कैंसर के शुरुआती लक्षणों (Colon Cancer Symptoms) को पहचान लिया जाए, तो वक्त पर इलाज किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है। इसलिए शरीर में दिखने वाले कोलन कैंसर के लक्षणों को समझना और उन पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानें कोलन कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं।

    मल त्यागने की आदत में बदलाव

    • लगातार कब्ज या दस्त- बिना किसी साफ कारण के लगातार कब्ज या दस्त होना।
    • मल की स्थिरता में बदलाव- मल का पतला या रिबन जैसा हो जाना।
    • आंत खाली न होने का एहसास- मल त्यागने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि आंत पूरी तरह से खाली नहीं हुई है।

    मल में खून आना

    मल में खून आना एक गंभीर संकेत है। यह बवासीर या फिशर जैसी समस्याओं के कारण भी हो सकता है, लेकिन यह कोलन कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। इसलिए मल के साथ अगर ब्लड आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

    पेट में लगातार दर्द

    • पेट में दर्द- पेट के निचले हिस्से में लगातार डिसकम्फर्ट, दर्द, गैस, ऐंठन या मरोड़ को नजरअंदाज न करें। यह परेशानी दूर नहीं होती है और लगातार बनी रहती है।
    • गैस या सूजन- पेट में बिना किसी साफ कारण के लगातार गैस या सूजन महसूस होना।
    • लगातार ऐंठन या दर्द- ट्यूमर के कारण आंत में ब्लॉकेज होने पर यह दर्द और बढ़ सकता है।

    वजन कम होना

    अगर आप बिना किसी डाइट को फॉलो किए या एक्सरसाइज में बदलाव किए अचानक तेजी से वजन कम कर रहे हैं, तो यह चिंता का कारण है। कैंसर सेल्स शरीर की एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वजन घटने लगता है। यह कोलन कैंसर का एक अहम शुरुआती संकेत हो सकता है।

    लगातार थकान या कमजोरी

    कोलन कैंसर के कारण अक्सर शरीर में धीरे-धीरे ब्लीडिंग होती रहती है। इस लगातार खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसका सबसे आम लक्षण है थकान और कमजोरी। अगर आप आराम करने के बाद भी लगातार थका हुआ महसूस करते हैं, चक्कर आते हैं, या सांस फूलती है, तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है।

