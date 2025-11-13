Language
    फैटी लिवर रिवर्स करने में फायदेमंद हैं ये 5 सब्जियां, आज ही करें डाइट में शामिल; जल्दी दिखेगा असर

    By Swati Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    फैटी लिवर की समस्या आजकल युवाओं में काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है और अगर लंबे समय तक इसका इलाज न करवाया जाए, तो यह लिवर सिरोसिस का भी रूप ले सकता है। ऐसे में फैटी लिवर से आराम दिलाने में कुछ सब्जियां (Vegetables to Fight Fatty Liver) काफी फायदेमंद हो सकती हैं।

    फैटी लिवर से राहत दिलाने में मदद करेंगी ये सब्जियां

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में फैटी लिवर एक आम समस्या बनती जा रही है। बदलती जीवनशैली और खान-पान से जुड़ी अस्वस्थ आदतों के कारण यह समस्या तेजी से अपने पैर पसार रही है। दरअसल, फैटी लिवर (Fatty Liver) तब होता है जब लिवर के सेल्स ज्यादा फैट स्टोर करने लगते हैं। अगर समय पर इस पर ध्यान न दें, तो यह लिवर सिरोसिस का गंभीर रूप भी ले सकता है। 

    हालांकि, फैटी लिवर को आसानी से ठीक किया जा सकता है, अगर वक्त पर इलाज और लाइफस्टाइल में सुधार कर लिया जाए तो। इस परेशानी से राहत दिलाने में डाइट की अहम भूमिका होती है। कुछ सब्जियों (Vegetables to Reverse Fatty Liver) को अपनी डाइट में शामिल करके आप फैटी लिवर की समस्या से आराम पा सकते हैं। आइए जानें फैटी लिवर से राहत दिलाने में कौन-सी सब्जियां फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

    लहसुन

    लहसुन में मौजूद एलिसिन और सेलेनियम जैसे कंपाउंड लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यह लिवर में जमे एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। कई स्टडी में पाया गया है कि नियमित रूप से लहसुन खाने से फैटी लिवर से आराम पाने में मदद मिलती है।  

    पालक 

    हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए वरदान हैं और पालक का नाम उनमें सबसे पहले आता है। पालक में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद ग्लूटाथायोन लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। साथ ही, पालक में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और लिवर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं।

    ब्रोकली 

    ब्रोकली एक क्रूसिफेरस सब्जी है, जो लिवर के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसमें ग्लूकोसाइनोलेट्स कंपाउंड पाया जाता है, जो लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को बढ़ावा देता है। ये लिवर में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा, ब्रोकली में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो वजन कम करने में मदद करता है और फैटी लिवर में वजन कम करना एक अहम कदम है।

    गाजर 

    गाजर बीटा-कैरोटीन और फ्लेवोनॉयड्स का एक बेहतरीन सोर्स है। ये तत्व लिवर में जमी एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने और लिवर की सूजन को घटाने में मददगार साबित होते हैं। गाजर में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण लिवर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं।

    कद्दू

    कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कद्दू लिवर के लिए खासतौर से फायदेमंद है, क्योंकि यह लिवर के सेल्स की मरम्मत करने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व लिवर पर जमी फैट को घटाने और उसके फंक्शन बेहतर बनाने में मददगार होते हैं। 

