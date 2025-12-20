नया साल, नया खतरा? जश्न के बीच कहीं Holiday Heart Syndrome का शिकार न हो जाएं आप, जानें बचाव के तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। लगभग 10 दिन बाद नया साल दस्तक देगा और इसी के साथ लोगों ने नए साल के स्वागत के लिए तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। यह साल का यह समय होता है, जब हर कोई पार्टी के मूड में होता है। यह समय जश्न, मौज-मस्ती और आराम से जुड़ा होता है।

हालांकि, इस दौरान आपके दिल के लिए खतरे का समय होता है। दरअसल, फेस्टिव और पार्टी सीजन के दौरान अक्सर खानपान की वजह से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। इस दौरान युवाओं में दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर में अचानक बढ़ोतरी और यहां तक कि दिल के दौरे जैसे लक्षणों की शिकायत में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आइए जानते हैं क्यों हार्ट के लिए खतरनाक है साल का यह समय-

क्यों बढ़ जाता है दिल के लिए खतरा? फेस्टिव या छुट्टियों के दौरान होने वाली दिल की समस्या को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (एचएचएस) के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह शराब के कारण होने वाली दिल से जुड़ी समस्या थी, लेकिन अब समय के साथ यह अन्य कई वजहों से भी होने लगी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत शराब पीने के साथ-साथ ज्यादा नमक, नींद की कमी और बढ़े हुए मानसिक तनाव भी दिल से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।

थोड़े समय के लिए लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव हार्ट के रिदम को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और पहले से छिपी हुई दिल से जुड़ी बीमारियों को उजागर कर सकते हैं। हार्ट के लिए कैसे खतरनाक पार्टियां? हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण बहुत ज्यादा शराब पीना है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार, थोड़े समय में पुरुषों के लिए पांच या ज्यादा ड्रिंक्स और महिलाओं के लिए चार या ज्यादा ड्रिंक्स करना बहुत ज्यादा शराब पीने को परिभाषित करता है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (ईएससी) द्वारा प्रकाशित अध्ययनों से पता चलता है कि एक बार भी ज्यादा शराब पीने से दिल के विद्युत तंत्र बाधित हो सकता है, चाहे हार्ट हेल्थ पहले कैसी भी हो।

दिल को नुकसान पहुंचाती है शराब शराब मायोकार्डियल टॉक्सिन की तरह में काम करती है और शरीर के फाइट और फ्लाइट रिएक्शन यानी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को ओवरएक्टिव करती है, खासकर हैंगओवर के दौरान। इससे आराम की स्थिति में हार्ट रेट बढ़ जाती है और एट्रियल रिफ्रैक्टरी पीरियड कम हो जाता है, जिससे अतालता (अरिथमिया) जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं।

ज्यादा नमक भी खतरनाक हालांकि, मुख्य रूप से शराब दिल से जुड़ी गड़बड़ी का कारण बनती है, लेकिन फेस्टिव सीजन में खानपान और स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पार्टी स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट और रेस्टोरेंट के भोजन में आमतौर पर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वयस्कों को प्रतिदिन 2,300 मिलीग्राम से कम सोडियम इनटेक करना चाहिए। एक ही पार्टी की रात में, यह सीमा अक्सर कई बार पार हो जाती है।

ज्यादा सोडियम शरीर में पानी जमा कर लेता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ जाती है और दिल को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित न होने वाले लोगों में भी बीपी में अचानक और कुछ देर की बढ़ोतरी हो सकती है।