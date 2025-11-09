चेहरे पर दिखने वाले ये 5 लक्षण करते हैं हार्मोनल इंबैलेंस का इशारा, नजर आते ही हो जाएं सावधान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा चेहरा हमारी स्वास्थ का आईना होता है। इसलिए शरीर के अंदर चल रही किसी भी तरह की गड़बड़ी की झलक, चेहरे पर भी नजर आती है। ऐसे में अगर शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए, तो उसके भी कुछ संकेत (Hormonal Imbalance Signs) चेहरे पर नजर आने लगते हैं।

जी हां, इसलिए अगर आपको अपने चेहरे पर कुछ बदलाव नजर आएं, तो सावधान हो जाना चाहिए। ये हार्मोनल इंबैलेंस का संकेत हो सकते हैं। आइए जानें चेहरे पर दिखने वाले इन्हीं संकेतों (Hormonal Imbalance Symptoms on Face) के बारे में, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की ओर इशारा करते हैं।

होंठों का सूखना होंठों का लगातार सूखना और फटना सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता। यह शरीर में किसी गहरी समस्या का संकेत भी हो सकता है। थायरॉयड हार्मोन का कम होना या शरीर में पानी की कमी होंठों को रूखा और बेजान बना देती है। विटामिन-बी की कमी, जो हार्मोनल ग्लैंड्स के कामकाज से जुड़ी है, भी इसका एक कारण हो सकती है।

ठुड्डी पर बाल उगना महिलाओं के चेहरे, खासकर ठुड्डी, ऊपरी होंठ और गालों पर मोटे और काले बालों का उगना हार्मोनल असंतुलन का एक साफ संकेत है। इसे हिर्सुटिज्म कहा जाता है और यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी कंडीशन में आम है। इसकी मुख्य वजह एण्ड्रोजन का स्तर बढ़ना है। जब एण्ड्रोजन ज्यादा होता है, तो यह चेहरे और शरीर पर अनचाहे बालों आने लगते हैं।

चेहरे का पीला पड़ना सामान्य से ज्यादा पीला या फीका दिखने वाला चेहरा एनीमिया का संकेत हो सकता है, जो अक्सर थायरॉयड या अन्य हार्मोनल समस्याओं के साथ जुड़ा होता है। थायरॉयड हार्मोन की कमी शरीर के ब्लड सर्कुलेशन और रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिससे त्वचा की रंगत पीली पड़ सकती है। इसके अलावा, कोर्टिसोल हार्मोन भी ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है।

स्किन का रूखा और बेजान होना अगर आपकी त्वचा अचानक से बहुत रूखी, खुजली वाली और बेजान हो गई है, तो यह थायरॉयड हार्मोन, खासतौर से थायरॉक्सिन की कमी का लक्षण हो सकता है। थायरॉयड हार्मोन त्वचा की नमी और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जब ये हार्मोन कम होते हैं, तो त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी और चमक खो देती है। इसके साथ ही, एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने के कारण भी त्वचा में कोलाजन की कमी होने लगती है।