क्यों जरूरी है PCOS की समय रहते पहचान, इन 5 आम लक्षणों से लगा सकते हैं वक्त रहते पता

पीसीओएस महिलाओं में होने वाला एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिससे लाखों महिलाएं जूझ रही हैं। इसके कारण फर्टिलिटी ही नहीं बल्कि पूरी सेहत पर असर होता है। इसलिए इसका जल्दी पता लगाना जरूरी है वरना समस्या और गंभीर हो सकती है। कुछ लक्षणों (PCOS Signs) की मदद से इसकी पहचान कर सकते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। महिलाओं से जुड़ी सबसे आम हार्मोनल समस्याओं में से एक है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS)। यह केवल पीरियड्स की अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली एक कंडीशन है। इस समस्या से दुनियाभर में कई महिलाएं प्रभावित हैं।

लेकिन फिर भी लोग इसके लक्षणों (PCOS Symptoms) को अनदेखा कर देती हैं, जिसके कारण समय पर इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर PCOS का समय पर पता न लगाया जाए, तो कई परेशानियां हो सकती हैं। आइए इसके लक्षणों और इसका जल्दी पता न लगे, तो क्या परेशानियां हो सकती हैं, इस बारे में जानने के लिए डॉ. आस्था गुप्ता (सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, दिल्ली IVF, नई दिल्ली) से बात की। आइए जानें उन्होंने क्या बताया।

PCOS क्या है? PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसमें महिलाओं के ओवरीज सामान्य से ज्यादा एंड्रोजन यानी पुरुष हार्मोन का उत्पादन करने लगते हैं। इसकी वजह से ओवरीज में छोटे-छोटे सिस्ट बन सकते हैं और ओव्यूलेशन प्रभावित हो सकता है।