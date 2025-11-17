रूम हीटर के इस्तेमाल से हो सकती हैं ये 5 परेशानियां, यहां पढ़ें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

आइए जानें कि रूम हीटर किन परेशानियों को जन्म दे सकता है और इसके इस्तेमाल का सुरक्षित तरीका (How to Safely Use Room Heater) क्या है, ताकि सुरक्षित तरीके से इसका फायदा उठाया जा सके।

(Picture Courtesy: Freepik)

हवा में नमी कम होना- रूम हीटर चलने पर कमरे की नमी तेजी से कम हो जाती है। इससे वातावरण शुष्क हो जाता है, जिसके कारण त्वचा में रूखापन, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सूखी हवा नाक की झिल्लियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे एलर्जी और अस्थमा के लक्षण बढ़ सकते हैं।

सांस से जुड़ी समस्याएं- ड्राई एयर सांस लेने की दिक्कत बढ़ा सकती है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या एलर्जी की शिकायत है, उन्हें रूम हीटर से निकलने वाली गर्म और शुष्क हवा और ज्यादा परेशान कर सकती है। इससे खांसी, सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या बढ़ सकती है।

धूल और एलर्जन का बढ़ना- हीटर चलने पर कमरे में मौजूद धूल और एलर्जन हवा में ज्यादा समय तक तैरते रहते हैं। लगातार इनके संपर्क में रहना सेंसिटिव लोगों में छींक, आंखों में पानी आना या सांस की एलर्जी को बढ़ा सकता है।

कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा- कुछ तरह के रूम हीटर, खासकर गैस या केरोसिन वाले, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। यह गैस बिना रंग और गंध की होती है, लेकिन जानलेवा साबित हो सकती है। खराब वेंटिलेशन वाले कमरे में इसका स्तर बढ़ने पर सिरदर्द, चक्कर आना, मतली और बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है।