दिल की बीमारी का खतरा कम करते हैं लाल रंग के ये 5 सुपरफूड्स, आज ही करें डाइट में शामिल

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    आजकल के भागदौड़ भरे लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतों की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे लाल रंग के 'सुपरफूड्स' दिए हैं, जो हमारे दिल के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं हैं। इन लाल फलों और सब्जियों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो नसों को साफ रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं।  

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, गलत खान-पान और तनाव के कारण दिल की बीमारियों का खतरा एक भयानक चुनौती बन गया है। हम अक्सर महंगे सप्लीमेंट्स या विदेशी डाइट की तरफ देखते हैं, लेकिन इसका समाधान हमारे किचन में ही, कुछ चमकीले लाल रंग के सुपरफूड्स में छिपा है।

    ये साधारण दिखने वाले लाल फल और सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी पोषक तत्वों का खजाना हैं। ये आपकी नसों को साफ करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और आपके दिल को हमेशा जवान और मजबूत रखेंगे। आइए जानते हैं इन 5 'रेड हीरोज' (Red Superfoods for Heart Health) के बारे में।

    red superfoods to lower heart disease risk

    टमाटर

    टमाटर सिर्फ सब्जी का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आपके दिल का भी सच्चा दोस्त है। इसका लाल रंग लाइकोपीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट के कारण होता है। यह लाइकोपीन खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है, जिससे आपकी धमनियों में रुकावट आने का खतरा कम हो जाता है।

    कैसे खाएं: इसे सलाद में कच्चा खाएं, या फिर सूप या जूस बनाकर पिएं। पकने के बाद भी लाइकोपीन की शक्ति बनी रहती है।

    अनार

    अनार अपने दानों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स और एंथोसायनिन छुपाए रखता है। ये तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और ब्लड वेसल्स की दीवारों को नुकसान से बचाते हैं। रिसर्च बताती है कि अनार का सेवन करने से नसों में जमा प्लाक कम हो सकता है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा घटता है।

    कैसे खाएं: सुबह खाली पेट इसके दाने खाएं, या फिर बिना चीनी का अनार का जूस पिएं। इसे सलाद या दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है।

    स्ट्रॉबेरी

    छोटी, मीठी और रसीली स्ट्रॉबेरी हेल्दी हार्ट के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड है। इसमें एंथोसायनिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। एंथोसायनिन शरीर में होने वाली सूजन को कम करते हैं, जो दिल की बीमारियों का एक बड़ा कारण है। साथ ही, फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।

    कैसे खाएं: नाश्ते में दही, ओट्स या स्मूदी में मिलाकर खाएं। ये एक बेहतरीन और हेल्दी स्नैक भी है।

    चुकंदर

    चुकंदर का गहरा लाल रंग ही इसकी खासियत है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हमारा शरीर इस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है, जो ब्लड वेसल्स को आराम देता है और उन्हें चौड़ा करता है। इस प्रक्रिया से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और दिल पर पड़ने वाला तनाव कम होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है।

    कैसे खाएं: इसका सलाद बनाएं, या इसका जूस पिएं। इसे उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है।

    लाल अंगूर

    लाल अंगूर में एक शक्तिशाली कंपाउंड होता है जिसे रेसवेराट्रोल कहते हैं। यह कंपाउंड रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखने में मदद करता है और नसों में रक्त के थक्के बनने से रोकता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, जिससे दिल की सेहत बनी रहती है।

    कैसे खाएं: इन्हें सीधे स्नैक के रूप में खाएं। लाल अंगूर का सेवन करना रेड वाइन पीने से ज्यादा फायदेमंद होता है (शराब का सेवन हानिकारक हो सकता है)।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।