वॉक करते समय अगर कर रहे हैं 5 गलतियां, तो फायदे की जगह खुद को नुकसान पहुंचा बैठेंगे आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी रहने के लिए रोजाना वॉक करना सबसे आसान और फायदेमंद एक्सरसाइज मानी जाती है। यह न केवल वजन कम करने में मदद करता है, बल्कि दिल की बीमारियां, डायबिटीज और स्ट्रेस जैसी समस्याओं से भी बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉक करने के तरीके में छोटी-छोटी गलतियां (Walking Mistakes) आपकी सेहत को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं?

जी हां, गलत तरीके से की गई वॉक आपके जोड़ों, मांसपेशियों और पोश्चर पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि लोगों को अक्सर इन गलतियों के बारे में मालूम भी नहीं होता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 आम गलतियों (Mistakes to Avoid While Walking) के बारे में, जिन्हें वॉक करते समय करने से बचना चाहिए।

गलत जूतों का चयन वॉक के दौरान सबसे बड़ी गलती गलत फुटवियर पहनना है। टाइट जूते, सैंडल, या फ्लैट चप्पल पहनकर वॉक करने से पैरों में दर्द, एड़ियों में चोट, यहां तक कि प्लांटर फैसीसाइटिस की समस्या हो सकती है। हमेशा ऐसे जूते चुनें जो आरामदायक हों, एड़ी को सही सपोर्ट दें और तलवों में कुशनिंग हो। वॉकिंग या स्पोर्ट्स शूज इसके लिए सबसे बेहतर हैं।

गलत पोश्चर कई लोग वॉक करते समय झुककर चलते हैं, सिर नीचा कर लेते हैं या कंधे आगे की ओर झुका लेते हैं। इस गलत पोश्चर से कमर दर्द, गर्दन में अकड़न और रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है। सही तरीका यह है कि सीधे खड़े होकर, सिर ऊपर, कंधे सीधे और छाती खुली रखते हुए चलें। कदम हमेशा एड़ी से पंजे की ओर रखें।

(AI Generated Image) बिना वॉर्म-अप के चलना शुरू कर देना अचानक तेज गति से वॉक शुरू करना मांसपेशियों और जोड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे मोच आने या मांसपेशियों में खिंचाव का जोखिम रहता है। वॉक से पहले 5-10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या धीमी वॉक जरूर करें। इसी तरह, वॉक खत्म करने के बाद भी कूल डाउन करें ताकि हार्ट बीट धीरे-धीरे सामान्य हो सके।

ज्यादा लंबे कदम उठाना कुछ लोग सोचते हैं कि लंबे-लंबे कदम उठाने से ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, लेकिन यह गलत है। बहुत लंबे कदम उठाने से जांघों, घुटनों और पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे चोट लग सकती है। नेचुरल और आरामदायक कदम ही सही रहते हैं। कदमों की गति धीरे-धीरे बढ़ाएं, लेकिन लंबाई बढ़ाने की जरूरत नहीं है।