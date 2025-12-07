दिन में एक लंबी वॉक या कई छोटी-छोटी सैर? सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर ऑप्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना वॉक करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है- क्या पूरे दिन में एक बार लंबी वॉक करना बेहतर है, या फिर दिनभर में छोटी-छोटी कई बार वॉक (Long Vs Short Walk) करना?

हाल ही में एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक नई स्टडी ने इस सवाल पर रोशनी डाली है। इस स्टडी की मदद से आप जान जाएंगे कि आपको दिन में एक लंबी वॉक करनी चाहिए (Long Walk Benefits) या कई छोटी-छोटी वॉक करने से फायदा मिलेगा। आइए जानें इस बारे में।