दिन में एक लंबी वॉक या कई छोटी-छोटी सैर? सेहत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर ऑप्शन
क्या आप भी वॉक करते वक्त अक्सर सोचते हैं कि लंबी वॉक की जाए या छोटी-छोटी दिनभर में दो-तीन वॉक ज्यादा फायदेमंद (Walk Benefits) रहेगी? अगर हां, तो आप अक ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना वॉक करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, यह बात हम सब जानते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है- क्या पूरे दिन में एक बार लंबी वॉक करना बेहतर है, या फिर दिनभर में छोटी-छोटी कई बार वॉक (Long Vs Short Walk) करना?
हाल ही में एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक नई स्टडी ने इस सवाल पर रोशनी डाली है। इस स्टडी की मदद से आप जान जाएंगे कि आपको दिन में एक लंबी वॉक करनी चाहिए (Long Walk Benefits) या कई छोटी-छोटी वॉक करने से फायदा मिलेगा। आइए जानें इस बारे में।
स्टडी क्या कहती है?
स्टडी में 34,000 लोगों की वॉकिंग आदतों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि जो लोग एक बार में 15 मिनट या उससे ज्यादा समय की लंबी वॉक करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज और अन्य कारणों से मौत का खतरा, उन लोगों की तुलना में काफी कम होता है जो दिनभर में छोटी-छोटी वॉक (5 मिनट से कम) करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ग्रुप के कुल स्टेप काउंट लगभग बराबर थे।
लंबी वॉक के फायदे क्या हैं?
- दिल का स्वास्थ्य- लंबी वॉक से दिल की गति नियमित होती है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। शोध के मुताबिक, लंबी वॉक करने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा लगभग 70% तक कम पाया गया।
- निरंतरता का फायदा- शरीर को एक्सरसाइज के पूरे फायदे तभी मिलते हैं जब उसे करने का पूरा समय मिले। लंबी वॉक से मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन सेंसिटिविटी और मानसिक स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर दिखाई देते हैं।
- सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों के लिए खास फायदा- जो लोग दिनभर में 5,000 कदम से कम चलते हैं, उनके लिए लंबी वॉक का फायदा और भी ज्यादा है। इससे उनकी सेहत में तेजी से सुधार देखा गया।
छोटी वॉक के क्या फायदे हैं?
हालांकि, लंबी वॉक के फायदे ज्यादा दिखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटी वॉक बेकार है। दिनभर में थोड़ा-थोड़ा चलना भी सेहत के लिए अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं। छोटी वॉक से जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है।
(AI Generated Image)
आपको क्या करना चाहिए?
- लंबी वॉक को प्राथमिकता दें- अगर समय मिले, तो एक बार में कम से कम 15-20 मिनट की वॉक करें।
- छोटे अवसरों का इस्तेमाल करें- अगर लंबी वॉक नहीं कर सकते, तो दिनभर में छोटी वॉक करते रहें। जैसे- ऑफिस में ब्रेक के दौरान टहलना, बस से एक स्टॉप पहले उतरना या फोन पर बात करते हुए घूमना।
- निरंतरता बनाए रखें- रोजाना चलने की आदत डालें, चाहे वह लंबी वॉक हो या छोटी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।