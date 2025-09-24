दिल की बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये 5 फ्रूट्स, आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा भी होगा कम

क्या आप जानते हैं कुछ फल (Fruits for Heart) हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जी हां इन फलों में मौजूद पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल कम करने और आर्टरीज को कठोर होने से बचाते हैं। इसलिए इन्हें खाने से दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम होता है। आइए जानें इन फलों के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले इस ओर इशारा करते हैं कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। हमारे खान-पान का सीधा असर हमारे दिल पर होता है। इसलिए दिल की बीमारियों से बचने के लिए इसमें सुधार (Diet for Heart Health) सबसे जरूरी है।

इसलिए डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो दिल को दुरुस्त रखने में मदद करें। कुछ फल (Fruits for Healthy Heart) दिल को स्वस्थ बनाए रखने में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानें हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए किन फलों को खाना चाहिए।

(Picture Courtesy: Freepik) बेरीज बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना हैं। इनमें मौजूद एंथोसायनिन शरीर में सूजन को कम करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकने में मदद करता है। इससे आर्टरीज में प्लाक जमने का खतरा कम हो जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के अहम कारणों में से एक है। साथ ही, इनमें फाइबर और विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है।

केला केला पोटैशियम का एक बेहतरीन सोर्स है। यह शरीर में सोडियम को बैलेंस करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। केले में मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम भी दिल की सेहत को सही रखने में सहायक होते हैं।