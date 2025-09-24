दिल की बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये 5 फ्रूट्स, आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा भी होगा कम
क्या आप जानते हैं कुछ फल (Fruits for Heart) हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जी हां इन फलों में मौजूद पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल कम करने और आर्टरीज को कठोर होने से बचाते हैं। इसलिए इन्हें खाने से दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम होता है। आइए जानें इन फलों के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले इस ओर इशारा करते हैं कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। हमारे खान-पान का सीधा असर हमारे दिल पर होता है। इसलिए दिल की बीमारियों से बचने के लिए इसमें सुधार (Diet for Heart Health) सबसे जरूरी है।
इसलिए डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो दिल को दुरुस्त रखने में मदद करें। कुछ फल (Fruits for Healthy Heart) दिल को स्वस्थ बनाए रखने में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानें हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए किन फलों को खाना चाहिए।
(Picture Courtesy: Freepik)
बेरीज
बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना हैं। इनमें मौजूद एंथोसायनिन शरीर में सूजन को कम करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकने में मदद करता है। इससे आर्टरीज में प्लाक जमने का खतरा कम हो जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के अहम कारणों में से एक है। साथ ही, इनमें फाइबर और विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है।
केला
केला पोटैशियम का एक बेहतरीन सोर्स है। यह शरीर में सोडियम को बैलेंस करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर दिल की बीमारियों के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। केले में मौजूद फाइबर और मैग्नीशियम भी दिल की सेहत को सही रखने में सहायक होते हैं।
अनार
अनार में कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आर्टरीज की दीवारों को कठोर होने से बचाते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से अनार का जूस पीने से आर्टरीज में जमा प्लाक कम हो सकता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
कीवी
यह छोटा सा हरा फल पोषक तत्वों से भरपूर है। कीवी विटामिन-सी, विटामिन-के, पोटैशियम और फाइबर का अच्छा सोर्स है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही, यह शरीर में सूजन को कम करके दिल की बीमारियों के खतरे को दूर रखता है। इसका फाइबर कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को कम करके दिल की सुरक्षा करता है।
एवोकाडो
एवोकाडो हेल्दी फैट का एक बेहतरीन सोर्स है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, एवोकाडो में पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
यह भी पढ़ें- बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को 30 दिनों में करना है कम, तो लाइफस्टाइल में आज ही कर लें ये 3 बदलाव
यह भी पढ़ें- दिल के डॉक्टर ने बताए ब्लॉकेज से बचने के 4 आसान तरीके, बिना दवाओं के भी आर्टरीज रहेंगी हेल्दी
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।