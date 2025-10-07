इन 4 लोगों को नहीं चलना चाहिए 10 हजार स्टेप्स, फायदे की जगह सेहत को हो सकता है नुकसान
कई लोग फिटनेस बढ़ाने के लिए 10 हजार स्टेप्स चलने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन क्या ये सभी के लिए फायदेमंद है या कुछ लोगों को नुकसान (Who Should Avoid 10k Steps) भी हो सकता है? दरअसल कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण 10 हजार स्टेप्स चलना कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिट रहने के लिए वॉक करना सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है। इसलिए लोग 10 हजार स्टेप्स चलने का टार्गेट रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी (Who Should Avoid 10k Steps) के लिए 10 हजार स्टेप्स चलने का लक्ष्य ठीक नहीं है।
जी हां, हर व्यक्ति के लिए रोजाना 10 हजार कदम चलना फायदेमंद नहीं होता। इसके पीछे कुछ मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार हैं, जिनके कारण इतने स्टेप्स चलना मुश्किल बढ़ा सकता है। आइए जानें किन लोगों (Who Should Not Walk 10k Steps Daily) को नहीं चलना चाहिए 10 हजार स्टेप्स।
(Picture Courtesy: Freepik)
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की आर्टरीज फैटी जमाव के कारण संकरी हो जाती हैं, जिससे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है। इसलिए पीएडी के मरीजों को चलने पर अक्सर गंभीर ऐंठन या तेज दर्द का अनुभव होता है, खासकर लंबी दूरी तक चलने पर। इसलिए 10 हजार स्टेप्स चलने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हालांकि, ये लोग वॉक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रुक-रुककर चलना चाहिए या कम स्टेप्स चलने चाहिए।
मांसपेशियों या हड्डियों में दर्द
जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या अन्य मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं हैं, उनके लिए ज्यादा चलना नुकसानदेह हो सकता है। घुटनों, कूल्हों या पीठ के पुराने दर्द वाले लोगों के लिए, 10 हजार कदम जैसी लंबी दूरी से जोड़ों पर तनाव बढ़ सकता है, दर्द और सूजन बढ़ सकती है, या चोट लगने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार चलना चाहिए। 10 हजार स्टेप्स के बजाय, उन्हें छोटे वॉक करने चाहिए।
दिल की बीमारियों
हालांकि, सामान्य तौर पर चलना दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ हार्ट कंडीशन वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। एनजाइना, हाल ही में आया हार्ट अटैक या गंभीर हार्ट फेलियर वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा चलना सीने में दर्द या अन्य गंभीर परेशानियों को जन्म दे सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को 10 हजार कदम का लक्ष्य बनाने से पहले हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।
अगर कोई चोट लगी हुई है या हाल ही में सर्जरी हुई है
कोई भी मौजूदा चोट या कोई सर्जरी शरीर को ठीक होने के लिए समय मांगती है। मोच, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद, एक बार में बहुत ज्यादा वॉक करने से रिकवरी में देरी हो सकती है, चोट और बिगड़ सकती है, या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए चोट या सर्जरी से उबरते समय 10 हजार स्टेप्स का टार्गेट न रखें।
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
