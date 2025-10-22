तेजी से बढ़ रहे हैं पार्किनसन्स डिजीज के मामले, जोखिम कम करने के लिए आज से शुरू कर दें ये 4 काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं अल्जाइमर के बाद पार्किनसन्स (Parkinson's Disease) दुनियाभर में दूसरा सबसे आम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बन गया है। इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। पिछले 25 वर्षों में पार्किनसन्स से पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी होकर 85 लाख हो गई है और अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या 25.2 मिलियन तक पहुंच सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन सही इलाज की मदद से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इस बीमारी को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। ऐसे में, सबसे बेहतर इलाज है इसके जोखिम (Parkinson's Disease Prevention) को कम करना। आइए जानें किन तरीकों से पार्किनसन्स डिजीज के खतरे को कम किया जा सकता है।

(AI Generated Image) एक्सरसाइज है सबसे बड़ा हथियार नियमित एक्सरसाइज न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि दिमागी स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। 2018 के एक स्टडी के अनुसार, मॉडिरेट से इंटेंस एक्सरसाइज पार्किनसन्स के जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। एरोबिक एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, दौड़ना, स्विमिंग, साइकिल चलाना आदि दिमाग में ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं और नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार होती हैं। रोजाना कम से कम 30-45 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है।

हेल्दी डाइट है जरूरी खान-पान का सीधा कनेक्शन दिमाग के स्वास्थ्य से है। मेडिटीरेनियन डाइट, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मछली, ऑलिव ऑयल और नट्स शामिल हैं, दिमाग के लिए बेहतरीन डाइट है। यह डाइट एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करता है।