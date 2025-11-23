आंखों में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के 4 लक्षण, जान बचाने के लिए वक्त पर पहचान करना है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जो किसी भी गड़बड़ी की सूचना पहले से ही संकेतों के जरिए देने लगता है। अगर हम इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। ऐसे ही किडनी के साथ किसी तरह की दिक्कत होने पर भी हमारा शरीर हमें चेतावनी (Kidney Damage Symptoms) देना शुरू कर देता है।

किडनी डैमेज के लक्षण सिर्फ पेट या कमर दर्द तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारी आंखें भी इसके बारे में साफ-साफ बता सकती हैं। आइए जानते हैं किडनी डैमेज के वो 4 लक्षण (Signs of Kidney Damage in Eyes) जो सीधे तौर पर आपकी आंखों में नजर आ सकते हैं और जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

आंखों के आस-पास सूजन यह किडनी खराब होने का सबसे आम और शुरुआती संकेत है। अगर सुबह उठने पर आपकी आंखों के चारों ओर, खासतौर से पलकों के नीचे, असामान्य सूजन नजर आए, तो इसे हल्के में न लें। दरअसल, स्वस्थ किडनियां शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड और नमक को छानकर यूरीन के जरिए बाहर निकाल देती हैं। जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पातीं, तो यह एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है। आंखों के आस-पास की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए सूजन सबसे पहले यहीं दिखाई देती है।

धुंधला दिखाई देना अचानक से दृष्टि का धुंधला होना भी किडनी की समस्या का एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, किडनी की बीमारी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी होती है। हाई बीपी आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिनोपैथी हो सकती है और दृष्टि धुंधली हो सकती है। दूसरा, किडनी फेलियर की स्थिति में शरीर में कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो सीधे तौर पर ऑप्टिक नर्व को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण देखने में दिक्कत होती है।

आंखों में सूखापन और खुजली आंखों में लगातार सूखापन, जलन या खुजली की समस्या भी किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत दे सकती है। जब किडनी ब्लड को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरी में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने लगती है। इस स्थिति को हाइपरफॉस्फेटेमिया कहते हैं। शरीर में फॉस्फोरस और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण त्वचा और आंखों में खुजली और जलन की शिकायत हो सकती है।