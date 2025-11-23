Language
    आंखों में दिखाई देते हैं किडनी डैमेज के 4 लक्षण, जान बचाने के लिए वक्त पर पहचान करना है जरूरी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं आपकी आंखें भी किडनी का हाल बयां करती हैं? जी हां, किडनी के साथ किसी भी तरह की परेशानी होने पर  आंखों में भी इसके लक्षण (Kidney Damage Signs) दिखाई देते हैं। हालांकि, कई बार लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण बीमारी बढ़ने लगती है।  

    किडनी डैमेज की कैसे करें पहचान? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जो किसी भी गड़बड़ी की सूचना पहले से ही संकेतों के जरिए देने लगता है। अगर हम इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। ऐसे ही किडनी के साथ किसी तरह की दिक्कत होने पर भी हमारा शरीर हमें चेतावनी (Kidney Damage Symptoms) देना शुरू कर देता है। 

    किडनी डैमेज के लक्षण सिर्फ पेट या कमर दर्द तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारी आंखें भी इसके बारे में साफ-साफ बता सकती हैं। आइए जानते हैं किडनी डैमेज के वो 4 लक्षण (Signs of Kidney Damage in Eyes) जो सीधे तौर पर आपकी आंखों में नजर आ सकते हैं और जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    आंखों के आस-पास सूजन 

    यह किडनी खराब होने का सबसे आम और शुरुआती संकेत है। अगर सुबह उठने पर आपकी आंखों के चारों ओर, खासतौर से पलकों के नीचे, असामान्य सूजन नजर आए, तो इसे हल्के में न लें। दरअसल, स्वस्थ किडनियां शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड और नमक को छानकर यूरीन के जरिए बाहर निकाल देती हैं। जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पातीं, तो यह एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर के टिश्यूज में जमा होने लगता है। आंखों के आस-पास की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए सूजन सबसे पहले यहीं दिखाई देती है।

    धुंधला दिखाई देना

    अचानक से दृष्टि का धुंधला होना भी किडनी की समस्या का एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, किडनी की बीमारी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी होती है। हाई बीपी आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिनोपैथी हो सकती है और दृष्टि धुंधली हो सकती है। दूसरा, किडनी फेलियर की स्थिति में शरीर में कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो सीधे तौर पर ऑप्टिक नर्व को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण देखने में दिक्कत होती है।

    आंखों में सूखापन और खुजली

    आंखों में लगातार सूखापन, जलन या खुजली की समस्या भी किडनी के ठीक से काम न करने का संकेत दे सकती है। जब किडनी ब्लड को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरी में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ने लगती है। इस स्थिति को हाइपरफॉस्फेटेमिया कहते हैं। शरीर में फॉस्फोरस और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण त्वचा और आंखों में खुजली और जलन की शिकायत हो सकती है।

    आंखों के सामने अंधेरा छाना या चक्कर आना

    अगर आपको अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे या चक्कर आएं, तो यह किडनी की बीमारी के कारण होने वाले एनीमिया का लक्षण हो सकता है। दरअसल, स्वस्थ किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। यह हार्मोन शरीर को रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती है। किडनी के डैमेज होने पर यह हार्मोन काफी मात्रा में नहीं बन पाता, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के कारण चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

