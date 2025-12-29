सचमुच बढ़ गया है बेली फैट या सिर्फ ब्लोटिंग है? इन 4 तरीकों से मिनटों में लगा सकते हैं पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर आईने में पेट निकला हुआ दिखे तो पहला सवाल यही आता है, ये सिर्फ ब्लोटिंग है या सच में बेली फैट बढ़ गया है? दोनों ही स्थिति में पेट बड़ा नजर आता है, लेकिन इनके कारण (Belly Fat Vs Bloating), असर और समाधान बिल्कुल अलग होते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसकी सही पहचान करना जरूरी है, ताकि आप बेवजह डाइट या वर्कआउट को लेकर परेशान न हों। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ब्लोटिंग और बेली फैट में फर्क कैसे करें। (Picture Courtesy: Freepik) समय सबसे बड़ा संकेत है ब्लोटिंग हमेशा समय के साथ जुड़ी होती है। यह आमतौर पर खाने के बाद होती है और सुबह उठते समय पेट फिर से फ्लैट लगने लगता है। गैस निकलने या टॉयलेट जाने के बाद भी ब्लोटिंग कम हो जाती है। वहीं, बेली फैट का समय से कोई लेना-देना नहीं है। दिन हो या रात, पेट का साइज लगभग एक जैसा रहता है। अगर सुबह पेट चपटा लगता है और शाम तक निकल आता है, तो ज्यादा संभावना है कि वह ब्लोटिंग हो।

दिनभर कपड़ों का फिट बदलना ब्लोटिंग में सुबह कपड़े आराम से फिट होते हैं, लेकिन शाम तक वही पैंट टाइट लगने लगती है। रात तक वेस्टबैंड चुभने लगता है और अगले दिन फिर ढीला महसूस होता है। इसके उलट, बेली फैट में कपड़ों का फिट दिनभर एक जैसा रहता है। कमर पर टाइटनेस हर समय महसूस होती है, चाहे दिन हो या रात।

पेट को छूने पर कैसा लगता है ब्लोटिंग में पेट कड़ा, खिंचा हुआ और कई बार दर्दभरा लगता है। हल्का-सा दबाव डालने पर भी असहजता हो सकती है। वहीं, बेली फैट नरम और स्पंजी महसूस होता है। इसे दबाने पर दर्द नहीं होता। पेट को छूकर महसूस करना ब्लोटिंग और फैट में फर्क समझने का एक आसान तरीका है।