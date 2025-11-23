लिवर फंक्शन सुधारने और सूजन कम करने में मददगार हैं ये 3 ड्रिंक्स, अंदर जमा गंदगी भी हो जाएगी साफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बाहर का खाना-पानी, स्ट्रेस, नींद की कमी आदि के कारण लिवर से जुड़ी बीमारियां (Liver Disease), खासकर फैटी लिवर के मामले काफी बढ़ रहे हैं। ऐसी खराब जीवनशैली के कारण लिवर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिसके कारण लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है।

ऐसे में टॉक्सिन्स को साफ करने और लिवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है। ये ड्रिंक्स (Detox Drinks for Liver) लिवर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करते हैं। आइए जानें लिवर डिटॉक्स करने के लिए कौन-से ड्रिंक्स पीना फायदेमंद हो सकता है।

हल्दी और नींबू का ड्रिंक हल्दी अपने एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है। इसमें मौजूद करक्यूमिन कंपाउंड लिवर के सेल्स की रक्षा करने और उनके रिजुविनेशन में मदद करता है। वहीं, नींबू विटामिन-सी से भरपूर होता है, जो लिवर को डिटॉक्सीफाई करने वाले एंजाइम्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है।

इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ लें। अगर स्वाद कड़वा लगे, तो एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से घोलकर सुबह खाली पेट पिएं। नियमित रूप से इसका सेवन लिवर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है।

चुकंदर और गाजर का जूस चुकंदर और गाजर दोनों ही लिवर के लिए अमृत के समान माने जाते हैं। चुकंदर में बीटालेन्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को बढ़ाते हैं और बाइल के फ्लो में सुधार करते हैं। गाजर बीटा-कैरोटीन और फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होती है, जो लिवर डिटॉक्स को सपोर्ट करती है।

इसके लिए एक चुकंदर और एक गाजर को अच्छी तरह धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें जूसर में डालकर ताजा जूस निकाल लें। आप चाहें तो स्वादानुसार एक चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इस जूस को सुबह नाश्ते में या दिन में किसी भी समय पी सकते हैं। यह जूस न सिर्फ लिवर को साफ करता है, बल्कि शरीर में खून की कमी को दूर करने और इम्युनिटी बढ़ाने में भी मददगार है।