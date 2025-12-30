Language
    बिना तेल और मसाले के तैयार करें आंवले का यह लाजवाब अचार, स्वाद ऐसा कि सब जानना चाहेंगे रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:23 PM (IST)

    यह अचार सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि दवा के रूप में भी काम करता है। इसे 'पानी वाला अचार' भी कहा जाता है। यह पेट की गैस, अपच और एसिडिटी को खत्म करता ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिना एक बूंद तेल और मसाले के बनाएं आंवले का स्वादिष्ट अचार (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और रसीले आंवलों की बहार आ जाती है। हम सभी जानते हैं कि आंवला 'विटामिन सी' का खजाना है और हमारी त्वचा, बालों और पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अक्सर लोग अचार के नाम से डर जाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारा तेल और तीखे मसाले होते हैं।

    अगर आप भी सेहत को लेकर जागरूक हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी 'सीक्रेट रेसिपी', जिसमें न तो एक बूंद तेल लगेगा और न ही कोई ते मसाला। फिर भी इसका स्वाद इतना चटपटा होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आइए जानते हैं।

    Indian Gooseberry Pickle

    (Image Source: AI-Generated) 

    जरूरी सामग्री

    इस अचार को बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी:

    • आंवला: 500 ग्राम
    • हरी मिर्च: 4-5 (लंबाई में कटी हुई)
    • अदरक: 2 इंच का टुकड़ा (पतला कटा हुआ) - ऑप्शनल
    • नमक: स्वादानुसार (थोड़ा ज्यादा रखें ताकि अचार खराब न हो)
    • हल्दी पाउडर: आधा चम्मच
    • नींबू का रस: 2 बड़े चम्मच
    • पानी: उबालने के लिए

    बनाने की विधि

    • सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह धो लें। अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और आंवलों को उसमें डाल दें। इन्हें करीब 10 मिनट तक उबालें जब तक कि ये थोड़े नरम न हो जाएं। ध्यान रहे, इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि इनकी कलियां (फांकें) हल्की सी खुलने लगें।
    • इसके बाद, उबले हुए आंवलों को पानी से निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद, हाथों से दबाकर इनकी कलियों को अलग कर लें और गुठली (बीज) को बाहर निकाल दें।
    • अब इन आंवलों की कलियों को एक कांच के बड़े कटोरे में डालें। इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक मिलाएं। अब ऊपर से हल्दी और नमक डालें। अगर आप थोड़ा और चटपटापन चाहते हैं, तो इसमें नींबू का रस मिला दें।
    • इस मिश्रण को एक साफ और सूखे कांच के जार में भर दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वह पानी भी मिला सकते हैं जिसमें आंवले उबाले थे (बशर्ते पानी ठंडा हो), इससे अचार लंबे समय तक रसदार बना रहता है।
    • जार का ढक्कन बंद करें और इसे 2-3 दिन के लिए धूप में या किसी गरम जगह पर रख दें। तीसरे दिन आपका बिना तेल-मसाले वाला लाजवाब आंवला अचार खाने के लिए तैयार है। इसे दाल-चावल या पराठे के साथ परोसें और सेहत के साथ स्वाद का आनंद लें।

