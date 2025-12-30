बिना तेल और मसाले के तैयार करें आंवले का यह लाजवाब अचार, स्वाद ऐसा कि सब जानना चाहेंगे रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजे और रसीले आंवलों की बहार आ जाती है। हम सभी जानते हैं कि आंवला 'विटामिन सी' का खजाना है और हमारी त्वचा, बालों और पेट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन अक्सर लोग अचार के नाम से डर जाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारा तेल और तीखे मसाले होते हैं।