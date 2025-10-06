World Noodles Day 2025: क्या आप जानते हैं दुनियाभर में पसंद किए जाने वाले इन नूडल डिशेज के नाम?

हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड नूडल्ड डे (World Noodles Day 2025) मनाया जाता है। नूडल्स दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूड है। दुनियाभर में नूडल्स से अलग-अलग तरीके की डिशेज बनाई जाती हैं जो अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती हैं। आइए जानें कुछ मशहूर नूडल डिशेज के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नूडल्स एक ऐसा फूड आइटम है, जिसे लगभग हर किसी ने कभी न कभी खाया ही होगा। कम समय के चलते या सिर्फ क्रेविंग शांत करने के लिए इंस्टेंट नूडल्स खूब पसंद किए जाते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि नूडल्स दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फूड्स में से एक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नूडल्स से दुनियाभर में कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं, जिनकी अपनी-अपनी खासियत और स्वाद है। तो चलिए इस बार वर्ल्ड नूडल्स डे (World Noodles Day 2025) के मौके पर जानते हैं दुनियाभर की 5 सबसे मशहूर नूडल डिशेज के बारे में।

(Picture Courtesy: Freepik) रामन, जापान रामन एक जापानी नूडल सूप है जिसने अपने खास स्वाद के कारण दुनियाभर में अपना नाम बनाया हुआ है। इसकी पहचान इसके शानदार, गाढ़े और दिल को सुकून देने वाले ब्रोथ से होती है, जो अक्सर पोर्क, चिकन या सोया सॉस के बेस पर बनाया जाता है। इसमें पतले नूडल्स का इस्तेमाल होता है।

टॉपिंग में आमतौर पर पोर्क के छोटे टुकड़े, उबला अंडा, बैम्बू शूट्स, सीवीड्स और हरी प्याज शामिल होते हैं। यह एक कम्फर्ट फूड है जो अब सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में पसंद किया जाता है। चाऊमीन, चीन चाऊमीन चीन की सबसे लोकप्रिय डिश है, जिसका चलन भारत में भी खूब है। इसे अक्सर तेज आंच पर तेल में नूडल्स को सब्जियों, चिकन या बीफ या झींगा और सोया सॉस जैसी चीजों के साथ तला जाता है।

चाऊमीन की खासियत इसका स्वाद है। यह अलग-अलग तरीकों से बनाई जाती है दुनिया भर में इस नूडल डिश को काफी पसंद किया जाता है। फो, वियतनाम फो वियतनाम की नेशनल डिश है। यह एक राइस नूडल सूप है, जो आमतौर पर बीफ या चिकन से बनाया जाता है। इसके ब्रोथ को बनाने में घंटों लगते हैं, जिसमें कई खूशबूदार मसाले उबाले जाते हैं। फो को पतले, सपाट चावल के नूडल्स के साथ परोसा जाता है और इसमें हर्ब्स, नींबू के वेजेज और मिर्च डाली जाती है, जिसे खाने वाला अपनी पसंद के अनुसार मिलाता है। इसके स्वाद के लिए इसे दुनियाभर में काफी पसंद किया जाता है।