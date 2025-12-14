Language
    500 रुपये क्यों खर्चने? जब 100 रुपये में घर पर बन सकता है बाजार जैसा तंदूरी मशरूम टिक्का

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    जब भी हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो स्टार्टर में 'मशरूम टिक्का' सबका फेवरेट होता है। वह लाल रंग का चटपटा मसाला, वो स्मोकी खुशबू और मुंह मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस रेसिपी से घर पर तैयार करें चटपटा तंदूरी मशरूम टिक्का (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर हम आपसे कहें कि तंदूरी मशरूम टिक्का का वही स्वाद, वही रंग और वही खुशबू आप घर पर सिर्फ 100 रुपये में ला सकते हैं, वो भी बिना किसी तंदूर या ओवन के? जी हां, यह मुमकिन है। चलिए जानते हैं इस सीक्रेट रेसिपी को।

    बिना तंदूर के 'तंदूरी' स्वाद कैसे आएगा?

    सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि घर में तंदूर नहीं है, तो वो जला हुआ 'स्मोकी फ्लेवर' कैसे आएगा? इसका जवाब एक देसी जुगाड़ में छिपा है। आपको सिर्फ एक नॉन-स्टिक पैन और अपनी गैस के बर्नर की जरूरत है। असली स्वाद तंदूर में नहीं, बल्कि मैरिनेशन और पकाने के तरीके में होता है।

    Restaurant Style Tandoori Mushroom Tikka

    (Image Source: AI-Generated) 

    तंदूरी मशरूम टिक्का बनाने के लिए सामग्री

    • मशरूम: 1 पैकेट (लगभग 200 ग्राम)
    • शिमला मिर्च: 1 मध्यम आकार की
    • प्याज: 1 मध्यम आकार का
    • गाढ़ा दही: आधा कप (दही का पानी निकला हुआ हो तो बेहतर है)
    • भुना हुआ बेसन: 1 से 2 बड़े चम्मच
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच
    • सरसों का तेल: 1 बड़ा चम्मच
    • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 बड़ा चम्मच
    • हल्दी: एक चौथाई चम्मच
    • धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच
    • गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच
    • कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच
    • मक्खन या तेल: सेकने के लिए
    • चाट मसाला: ऊपर से छिड़कने के लिए
    • हरा धनिया: बारीक कटा हुआ
    • लकड़ी की सींक: अगर आप इसे तंदूरी लुक देना चाहते हैं।

    तंदूरी मशरूम टिक्का बनाने की विधि

    • बाजार से मशरूम का एक पैकेट लें (जो मुश्किल से 40-50 रुपये का आता है)। उन्हें अच्छे से धो लें।
    • धोने के बाद मशरूम को कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सूखा लें।
    • अगर मशरूम गीले रहेंगे, तो मसाला उन पर चिपकेगा नहीं और वो पानी छोड़ देंगे।
    • इसके बाद, एक कटोरे में गाढ़ा दही लें। अब इसमें डालें- अदरक-लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च (अच्छे रंग के लिए), हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और नमक।
    • इस मसाले में 1 चम्मच भुना हुआ बेसन और 1 चम्मच सरसों का तेल जरूर डालें।
    • सरसों का तेल ही वो चीज है जो इसे रेस्टोरेंट वाला तीखा और अचारी स्वाद देता है।
    • अब मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज के बड़े टुकड़ों को इस मसाले में लपेटकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।
    • अब एक पैन में थोड़ा-सा बटर या तेल गरम करें और मशरूम को मध्यम आंच पर सेकें। उन्हें पलटते रहें जब तक कि मसाला पक न जाए।
    • अगर आपको वो काला-काला स्मोकी निशान चाहिए, तो एक चिमटे या सीख में मशरूम को फंसाकर सीधे गैस की आग पर 10-15 सेकंड के लिए घुमाएं। इससे उसमें तंदूर जैसी महक आ जाएगी।
    • तैयार टिक्के पर थोड़ा चाट मसाला छिड़कें और नींबू निचोड़ें। इसे हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ गरमा-गरम परोसें।
    • यकीन मानिए, घरवाले पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह आपने बनाया है या किसी महंगे होटल से मंगाया है।

