500 रुपये क्यों खर्चने? जब 100 रुपये में घर पर बन सकता है बाजार जैसा तंदूरी मशरूम टिक्का

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर हम आपसे कहें कि तंदूरी मशरूम टिक्का का वही स्वाद, वही रंग और वही खुशबू आप घर पर सिर्फ 100 रुपये में ला सकते हैं, वो भी बिना किसी तंदूर या ओवन के? जी हां, यह मुमकिन है। चलिए जानते हैं इस सीक्रेट रेसिपी को।

बिना तंदूर के 'तंदूरी' स्वाद कैसे आएगा?

सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि घर में तंदूर नहीं है, तो वो जला हुआ 'स्मोकी फ्लेवर' कैसे आएगा? इसका जवाब एक देसी जुगाड़ में छिपा है। आपको सिर्फ एक नॉन-स्टिक पैन और अपनी गैस के बर्नर की जरूरत है। असली स्वाद तंदूर में नहीं, बल्कि मैरिनेशन और पकाने के तरीके में होता है।