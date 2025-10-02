क्या होती है 'एडेड शुगर' और कैसे अपनी डाइट से इसे कम कर हेल्दी रह सकते हैं आप?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार रोजाना के कैलोरी में एडेड शुगर की मात्रा 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एडेड शुगर फल और सब्जियों की नेचुरल शुगर से अलग होती है। अगर आप रोजाना 2000 कैलोरी लेते हैं तो एडेड शुगर की मात्रा 50 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए डाइट में कम से कम एडेड शुगर लें।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एडेड शुगर का सेहत पर बेहद ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इसके बावजूद इसकी कुछ तय मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि एडेड शुगर सिर्फ वो नहीं, जिसे हम अपने खाने में खुद डालते हैं, बल्कि यह लगभग हर फूड में होता है।

आखिर यह एडेड शुगर क्या होती है और किन तरीकों से इसे डाइट से कम किया जा सकता है, आइए जानते हैं। क्या होती है एडेड शुगर? फल और सब्जियों में नेचुरली शुगर होती है, लेकिन यह एडेड शुगर की कैटेगरी में नहीं आता। फूड आइटम और बेवरेजेस (सोडा, कुकीज, केक और पेस्ट्री) को तैयार करने के दौरान मिलाई जाने वाली शुगर ही एडेड शुगर होती है। इसलिए हम दिनभर में कितनी शुगर लेते हैं, सही-सही आंकड़ा निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि नेचुरल शुगर हम काउंट नहीं करते।

एडेड शुगर से क्या होती है परेशानी? बहुत ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर लेने का मतलब है ज्यादा कैलोरी, जिसमें कोई भी जरूरी पोषक तत्व नहीं होता। अधिक मात्रा में कैलोरी लेने से वजन बढ़ने, मोटापा, प्री-डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है।

इस तरह कम करें एडेड शुगर हेल्दी विकल्प ढूंढें सोडा और जूस की जगह लो फैट मिल्क या फिर बिना शक्कर वाली आइस टी ले सकते हैं। फ्लेवर्ड वॉटर जैसे पानी में नींबू के स्लाइस, खीरा या पुदीना मिला सकते हैं। केक या कुकीज की जगह मीठे में फल ले सकते हैं। आप इसे दही के साथ भी ले सकते हैं।