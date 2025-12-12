गुरुग्राम में अरब का जादू: 'The Saudi Table' में घुला सऊदी मसालों और भारतीय हुनर का अनोखा स्वाद

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुग्राम के एक शांत, खूबसूरत से सेटअप में जब मैं The Saudi Table के अनुभव के लिए पहुंची, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे एक ऐसी एक्सपीरिएंस मेरा इंतजार कर रहा है, जो स्वादों और कहानियों का मेल कर देगा। यह आयोजन Saudi Tourism Authority द्वारा किया गया था, जो 12 से 17 दिसंबर तक चलने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसका उद्देश्य सिर्फ खाना परोसना नहीं, बल्कि सऊदी अरब की बदलती और तेजी से बढ़ती फूड कल्चर को करीब से महसूस करवाना है। यह महज एक कलिनरी शोकेस नहीं था, बल्कि यह भारत की जमीन पर सऊदी अरब के समृद्ध और तेजी से विकसित हो रहे पाक-कला का एक शानदार परिचय था। सच कहूं तो, यह अनुभव मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा रोमांचक और दिल को छू लेने वाला था।

सबसे खास बात यह थी कि पूरा मेन्यू Chef Kunal Kapur ने खुद क्यूरेट किया था, जिन्होंने भारतीय तकनीक और सऊदी मसालों का अद्भुत मेल कराकर एक खास मेन्यू तैयार किया था। मुझे लगा कि यह केवल 'फ्यूजन' नहीं, बल्कि दोनों संस्कृतियों की मसालों की साझा कहानी और मेहमानवाजी की परंपराओं को एक प्लेट पर लाने जैसा था। सऊदी अरब के असली फ्लेवर्स को भारतीय तकनीक से जोड़ने का आइडिया ही अपने आप में बेहद आकर्षक है, और यह बात हर डिश के एक-एक निवाले में साफ महसूस हो रही थी।

शुरुआत- छोटे प्लेट्स, बड़े फ्लेवर्स मेरे इस खास डाइनिंग एक्सपीरियंस की शुरुआत हुई स्मॉल प्लैटर्स से, और यकीन मानिए, पहले ही निवाले ने पूरा मूड बना दिया। Spiced Lubnan Soup की गर्माहट और मसालों का संतुलन इतना प्यारा लगा कि लगा जैसे किसी ने मेरी थकी दोपहर को तुरंत रिफ्रेश कर दिया हो। Grilled Halloumi & Aubergine का स्मोकी और सॉल्टी स्वाद एकदम अलग था।

Cheese Sambusa और Za’atar Manakish ने सऊदी स्ट्रीट फूड की झलक दी, जबकि Pickle & Labneh Flatbread का टैंगी ट्विस्ट काफी मजेदार था। Cottage cheese/chicken Shawarma तो वैसे भी हम भारतीयों का फेवरेट होता है, लेकिन इस सेटअप में यह और भी खास था। Spiced shrimp kawarma ने मुझे वाकई हैरान कर दिया यह बोल्ड, एरोमेटिक और बिल्कुल नए तरह का स्वाद था।

मेन कोर्स- अरब की खुशबू जैसे ही लार्ज प्लेट्स सर्व की गईं, पूरा माहौल एक अलग ही फ्लेवर में बदल गया। Chicken pea & spinach stew का स्वाद और middle eastern pilaf rice की महक ऐसा अनुभव करवा रही थी, जैसे मैं गुरुग्राम में नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट में ही पहुंच गई हूं।

Saffron rice with sultanas और mujaddara rice बहुत ही अनोखे कॉम्बिनेशन पेश कर रहे थे, हल्का मीठापन, हल्की खुशबू और बिलकुल सही बैलेंस। Mushroom sheesh Taouk और kabsa तो अपने आप में शोस्टॉपर थे हर बाइट जूसी, एरोमेटिक और एक खास फ्लेवर से भरी हुई।

Mansaf lamb का टेक्सचर और seafood pilaf व Gulf fish Kahwa का स्वाद वाकई ग्लोबल फूड मैप पर सऊदी को खास पहचान देते हैं। डिजर्ट- परतों में लिपटी मिठास मेरा डाइनिंग अनुभव Kunafa और Baklava के बिना पूरा हो ही नहीं सकता था। क्रिस्पी और मीठे का ऐसा अनोखा बैलेंस, जो हर किसी का दिल जीत ले। Rose & Pistachio Panna Cotta की मखमली, ताजगी भरी मिठास ने ऐसा स्वाद दिया, जो पूरे अनुभव को बेहद खूबसूरती से रैप-अप करता है।