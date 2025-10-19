दीवाली की सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है 'तंदूरी पनीर सैंडविच', इस रेसिपी से करें तैयार
दीवाली पर घर में मेहमानों का आना-जाना सुबह से ही शुरू हो जाता है। इन सब के बीच अगर किसी चीज की कमी होती है, तो वो है एक जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट। जी हां, फेस्टिव सीजन की इस भागदौड़ में आप सुबह बच्चों के लिए 'तंदूरी पनीर सैंडविच' तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यह 15 मिनट में तवे या ग्रिलर पर तैयार हो जाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक स्पाइसी, क्रीमी और स्मोकी ट्विस्ट के साथ आप दीवाली की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां, यह सिर्फ 15 मिनट में तवे पर बनकर तैयार हो जाता है और इसका तंदूरी स्वाद हर किसी को रेस्टोरेंट की याद दिला देता है। आइए, जानते हैं इस हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में।
तंदूरी पनीर सैंडविच बनाने के लिए सामग्री
- ब्रेड स्लाइस - 8 स्लाइस
- पनीर - 100 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ/छोटे क्यूब्स)
- बारीक कटी सब्जियां- प्याज, शिमला मिर्च, गाजर (एक चौथाई कप)
- तंदूरी मेयोनीज - 2-3 बड़े चम्मच (या सादी मेयोनीज + आधा छोटा चम्मच तंदूरी मसाला)
- दही - 1 छोटा चम्मच
- चाट मसाला - आधा छोटा चम्मच
- नमक- स्वादानुसार
- धनिया पत्ती- 1 बड़ा चम्मच (बारीक कटी)
- बटर/घी- सेकने के लिए
तंदूरी पनीर सैंडविच बनाने की विधि
- एक बड़ा कटोरा लें। इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर और बारीक कटी हुई सब्जियां (प्याज, शिमला मिर्च, गाजर) डालें।
- अब इसमें तंदूरी मेयोनीज (या सादी मेयोनीज), गाढ़ा दही, चाट मसाला, नमक और धनिया पत्ती डालें।
- सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रहे कि मिश्रण न तो बहुत सूखा हो और न ही बहुत गीला। (अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं।) आपकी चटपटी तंदूरी स्टफिंग तैयार है।
- ब्रेड की दो स्लाइस लें। एक स्लाइस पर, स्टफिंग को समान रूप से फैलाएं। आप अपनी पसंद के अनुसार हरी चटनी या केचप भी लगा सकते हैं।
- स्टफिंग को भरने के बाद, दूसरी ब्रेड स्लाइस से इसे कवर करें और हल्का दबाएं। इसी तरह बाकी सैंडविच भी तैयार कर लें।
- ग्रिलर को गर्म करें। सैंडविच पर दोनों तरफ बटर या घी लगाएं और क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक ग्रिल करें (लगभग 3-4 मिनट)।
- एक नॉन-स्टिक तवे को गर्म करें। तवे पर थोड़ा बटर डालें। सैंडविच को तवे पर रखें और ऊपर से भी बटर लगाएं।
- सैंडविच को धीमी से मध्यम आंच पर दोनों तरफ से पलट-पलट कर तब तक सेकें जब तक वह सुनहरा और क्रिस्पी न हो जाए। हल्का दबाते हुए सेकने से यह और भी क्रंची बनेगा।
- सैंडविच को गरमा गरम ही बीच से तिकोना काटें। इसे टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ तुरंत परोसें।
