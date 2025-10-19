दीवाली की सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है 'तंदूरी पनीर सैंडविच', इस रेसिपी से करें तैयार

दीवाली पर घर में मेहमानों का आना-जाना सुबह से ही शुरू हो जाता है। इन सब के बीच अगर किसी चीज की कमी होती है, तो वो है एक जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट। जी हां, फेस्टिव सीजन की इस भागदौड़ में आप सुबह बच्चों के लिए 'तंदूरी पनीर सैंडविच' तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यह 15 मिनट में तवे या ग्रिलर पर तैयार हो जाता है।

ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे तैयार करें 'तंदूरी पनीर सैंडविच' (Image Source: AI-Generated)