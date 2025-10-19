इस दीवाली घर पर बनाएं मुंह में घुल जाने वाली मावा बर्फी, रेसिपी भी है बेहद आसान
बाजार की मिठाइयों में वो स्वाद और प्यार कहां, जो अपनों के लिए अपने हाथों से बनाई गई हो? अगर इस बार आप त्योहार की मिठास में मिलावट का डर हटाना चाहते हैं, तो 20 अक्टूबर को दीवाली के दिन यह खास रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। हम लाए हैं मिनटों में तैयार होने वाली, मुंह में घुल जाने वाली मावा बर्फी की ऐसी आसान रेसिपी, जिसे खाते ही सब पूछेंगे- "किस हलवाई से खरीदी है?"
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में बाजार की मिठाई खरीदने से पहले मिलावट का डर हर किसी को सताता है। इसलिए, हम लाए हैं मुंह में घुल जाने वाली मावा बर्फी की ऐसी जबरदस्त रेसिपी कि आपको यकीन नहीं होगा। जी हां, न चाशनी का झंझट, न घंटों मेहनत, सिर्फ 15 मिनट में आप तीन-चार चीजों से तैयार कर सकते हैं हलवाई-जैसी दानेदार बर्फी। आइए, बिना देर किए जानते हैं इस लाजवाब मिठाई की रेसिपी।
मावा बर्फी बनाने के लिए सामग्री
- मावा/खोया - 250 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)
- चीनी पाउडर/बूरा - 100 से 125 ग्राम (या स्वादानुसार)
- इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच
- घी - 1 छोटा चम्मच (सिर्फ भूनने के लिए)
- पिस्ता और बादाम - बारीक कटे हुए (सजावट के लिए)
मावा बर्फी बनाने की विधि
- एक भारी तले की कड़ाही या नॉन-स्टिक पैन को धीमी आंच पर रखें। इसमें 1 छोटा चम्मच घी डालें।
- अब कद्दूकस किया हुआ मावा डालें और इसे धीमी आंच पर धीरे-धीरे भूनना शुरू करें।
- मावा को लगातार चलाते रहें ताकि वह पैन से चिपके नहीं। जैसे-जैसे मावा गर्म होगा, वह पिघलना शुरू कर देगा।
- इसे तब तक भूनें जब तक कि इसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और इसमें से एक भीनी-भीनी खुशबू न आने लगे (इसमें लगभग 5-7 मिनट लगेंगे)।
- मावा भुन जाने के बाद, गैस बंद कर दें। ध्यान रहे, यह गुनगुना रहना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं।
- जब मावा हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसमें चीनी पाउडर और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
- इसे तब तक मिलाएं जब तक चीनी मावा में पूरी तरह से समा न जाए और मिश्रण एक डो जैसा न दिखने लगे।
- एक ट्रे या थाली लें। इस पर घी लगाकर या बटर पेपर बिछाकर चिकना कर लें।
- तैयार मावा मिश्रण को इस ट्रे में निकाल लें और चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे समान रूप से फैलाएं और हल्का दबाकर सेट करें।
- ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालकर हल्के हाथ से दबा दें। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं।
- इसे कमरे के तापमान पर 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने दें।
- जब बर्फी अच्छी तरह से जम जाए, तो चाकू की मदद से इसे चौकोर या अपनी पसंद के आकार में काट लें। आपकी मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट मावा बर्फी तैयार है।
