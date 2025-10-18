Language
    इस दीपावली 'पनीर जलेबी' से कराएं मेहमानों का मुंह मीठा, यहां पढ़ें फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    दीपावली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर बार हम गुलाब जामुन और बर्फी-रसमलाई तो खाते ही हैं, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जो स्वाद में बेहतरीन होने के साथ-साथ दिखने में भी लाजवाब हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं 'पनीर जलेबी' की, जो मिनटों में तैयार होती है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है।

    Hero Image

    'पनीर जलेबी' बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस दीपावली अगर आप मामूली से कुछ अलग हटकर और बहुत ही स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो यह 'पनीर जलेबी' की रेसिपी खास आपके लिए ही है। यह न सिर्फ बनाने में बहुत आसान है, बल्कि इसका मलाईदार स्वाद मेहमानों को भी दीवाना बना देगा। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

    पनीर जलेबी बनाने के लिए सामग्री

    • पनीर - 100 ग्राम (अच्छे से मैश किया हुआ)
    • मैदा - 2 बड़े चम्मच
    • कॉर्नफ्लोर - 1 बड़ा चम्मच
    • चीनी - 1 कप (चाशनी के लिए)
    • पानी - आधा कप (चाशनी के लिए)
    • इलायची पाउडर - चुटकी भर (चाशनी के लिए)
    • दही - 1 छोटा चम्मच (सिर्फ खमीर उठाने के लिए)
    • घी/तेल - तलने के लिए

    पनीर जलेबी बनाने की विधि

    • एक बड़ा कटोरा लें। उसमें मैश किया हुआ पनीर, मैदा, कॉर्नफ्लोर और दही डालें।
    • इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा और चिकना घोल तैयार करें।
    • घोल ऐसा हो कि पाइपिंग बैग या सॉस की बोतल से आसानी से निकल सके।
    • इस घोल को सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए।
    • एक पैन में चीनी और पानी डालकर गैस पर रखें। इसे तब तक उबालें जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए और चाशनी थोड़ी चिपचिपी न हो जाए। हमें गुलाब जामुन जैसी एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्की चिपचिपी काफी है।
    • गैस बंद कर दें और इसमें इलायची पाउडर मिला दें।
    • एक कड़ाही में घी या तेल गरम करें। घी से स्वाद बेहतरीन आता है।
    • तैयार बैटर को एक सॉस की बोतल या जिप लॉक बैग (जिसमें छोटा सा छेद कर दें) में भर लें।
    • मध्यम गरम तेल में गोल-गोल घुमाते हुए जलेबी का आकार दें।
    • इन्हें धीमी से मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।
    • तली हुई जलेबी को तुरंत (गरम-गरम) चाशनी में 1-2 मिनट के लिए डुबो दें।
    • प्लेट में निकालें, पिस्ते या बादाम के टुकड़ों से सजाएं और मेहमानों को खिलाएं।

