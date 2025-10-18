इस दीपावली 'पनीर जलेबी' से कराएं मेहमानों का मुंह मीठा, यहां पढ़ें फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी

दीपावली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर बार हम गुलाब जामुन और बर्फी-रसमलाई तो खाते ही हैं, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जो स्वाद में बेहतरीन होने के साथ-साथ दिखने में भी लाजवाब हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं 'पनीर जलेबी' की, जो मिनटों में तैयार होती है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है।