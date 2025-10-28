Indo-Chinese का जबरदस्त फ्यूजन, इस Spring Dosa रेसिपी से बनाएं 2 जबरदस्त डिश और पाएं दोगुना मजा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन डिश और चायनीज फ्लेवर का मेल जब एक साथ आता है, तो कुछ बेहद टेस्टी और नया तैयार होता है। स्प्रिंग डोसा इसी कॉम्बिनेशन का एक जबरदस्त एग्जांपल है। यह डिश ट्रेडिशनल दक्षिण भारतीय डोसे को देसी चायनीज स्टाइल में पेश करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात ये है कि इस एक ही रेसिपी से आप दो अलग-अलग इंडो-चायनीज डिशेज बना सकते हैं – एक है स्प्रिंग डोसा और दूसरी है चायनीज स्टफ्ड डोसा रोल्स। दोनों ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आती हैं। तो आईए जानते हैं इनकी रेसिपी

स्प्रिंग डोसा रेसिपी सामग्री डोसा बैटर (चावल और उड़द दाल से बना)

कटी हुई सब्जियां– गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज

हरा प्याज (स्प्रिंग अनियन)

अदरक-लहसुन पेस्ट

सोया सॉस– 1 टीस्पून

रेड चिली सॉस– 1 टीस्पून

सिरका (विनेगर)– ½ टीस्पून

नमक व काली मिर्च स्वादानुसार

तेल बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें। उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट डालें और हल्का भूनें।

अब उसमें कटी हुई सब्जियां डालें और तेज आंच पर 2-3 मिनट भूनें जिससे वो क्रिस्प रहें।

अब इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें।

अब एक नॉनस्टिक तवे पर डोसा फैलाएं, थोड़ा सा तेल लगाएं और जब डोसा हल्का क्रंची हो जाए, तब उसमें यह चाइनीज स्टफिंग रखें। डोसे को फोल्ड करें और गरमा-गरम सर्व करें। चाइनीज स्टफ्ड डोसा रोल्स बनाने का तरीका

थोड़ा छोटे साइज के पतले कई डोसे तैयार करें।

बीच में वही तैयार चाइनीज स्टफिंग रखें। डोसे को धीरे-धीरे रोल की तरह लपेटें।

चाहें तो इसे टूथपिक से फिक्स करें या स्लाइस में काटें।

इसे टोमैटो सॉस, ग्रीन चटनी या मेयोनीज के साथ सर्व करें। टिप्स