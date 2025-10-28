Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खाने का स्वाद दोगुना कर देगी धनिया-पुदीना की यह चटपटी चटनी, ढाबा स्टाइल सीक्रेट से इस तरह करें तैयार

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    जब भी हम किसी ढाबे पर खाना खाते हैं, तो खाने का स्वाद दोगुना कर देती है वह हरी और चटपटी चटनी। यह चटनी इतनी ताजी और मजेदार होती है कि इसके बिना खाने का मजा अधूरा लगता है। जी हां, क्या आप भी अपने घर पर ढाबे जैसी स्वाद वाली यह चटनी बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए जानते हैं इसका आसान और सीक्रेट तरीका।

    prefferd source google
    Hero Image

    धनिया-पुदीना चटनी बनाने की आसान रेसिपी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गरमागरम क्रिस्पी समोसे हों या फिर तंदूरी रोटी और दाल मखनी... इन सभी का स्वाद तब तक अधूरा है, जब तक इनके साथ एक चीज न हो- वह है ढाबे वाली चटपटी हरी चटनी। जी हां, यह सिर्फ चटनी नहीं, बल्कि खाने का 'गेम चेंजर' है। जब ढाबे पर यह चटनी मिलती है, तो लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो- हर बाइट का स्वाद एकदम से जिंदा हो उठता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आप भी सोचते हैं कि ढाबे वाले ऐसी कौन सी जादुई चीज मिलाते हैं, जिससे चटनी का रंग इतना हरा और स्वाद इतना चटकारा भरा होता है? बता दें, उनकी इस चटनी का सीक्रेट हर घर की रसोई तक नहीं पहुंचता।

    हमने ढाबे वालों का वह छोटा-सा सीक्रेट पता लगा लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर, महज कुछ ही मिनटों में, बिल्कुल वैसी ही गाढ़ी, हरी और जबरदस्त चटनी बना सकते हैं जो आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देगी।

    Pudina Dhaniya Chutney

    (Image Source: Freepik)

    क्यों खास है यह ढाबा स्टाइल चटनी?

    बाज़ार या घर की बनी आम चटनी से ढाबे की चटनी कुछ अलग होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका ताजा, तीखा और चटपटा स्वाद होता है, जिसमें पुदीने और धनिये का सही संतुलन होता है। ढाबे वाले इसमें एक खास सामग्री डालते हैं, जिससे इसका रंग और स्वाद एकदम परफेक्ट हो जाता है।

    धनिया-पुदीना चटनी बनाने के लिए सामग्री

    इस ढाबा स्टाइल चटनी का सीक्रेट है भुनी हुई चना दाल या सेव का इस्तेमाल। सही पढ़ा आपने! यह चटनी को गाढ़ापन देता है और उसके स्वाद को और भी शानदार बनाता है।

    • सामग्री: एक बंच ताजा धनिया, आधा बंच ताजा पुदीना (ध्यान रखें, पुदीना ज्यादा होने से चटनी कड़वी हो सकती है), 2-3 हरी मिर्च (अपने स्वाद अनुसार), 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियां, 2 छोटे चम्मच भुनी हुई चना दाल या थोड़े से सेव, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सादा नमक और 1-2 चम्मच नींबू का रस।

    धनिया-पुदीना बनाने की विधि

    • धनिया और पुदीने को अच्छे से धो लें। ध्यान रखें कि पुदीने की मात्रा धनिये से कम होनी चाहिए।
    • मिक्सर जार में सबसे पहले पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और भुनी हुई दाल/सेव डालें।
    • अब इसमें काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर और नींबू का रस मिलाएं।

    स्पेशल टिप्स

    • चटनी का रंग हरा और स्वाद बरकरार रखने के लिए इसे सही तरीके से पीसना बहुत जरूरी है।
    • चटनी में ज्यादा पानी एक साथ न डालें। सिर्फ 2-3 चम्मच पानी डालकर पीसना शुरू करें।
    • मिक्सी को लगातार न चलाएं। इसे थोड़े-थोड़े अंतराल पर चलाएं। इससे चटनी ज्यादा गरम नहीं होगी और उसका हरा रंग बना रहेगा।
    • जब चटनी थोड़ी दरदरी रहे, तो एक बार चेक करें। अगर जरूरत हो तो 1-2 चम्मच पानी और मिलाएं।
    • चटनी को तब तक पीसें जब तक वह थोड़ी गाढ़ी और स्मूद न हो जाए। आपकी ढाबा स्टाइल चटनी अब तैयार है।
    • इस चटनी को आप समोसे, पकौड़े, टिक्की, कबाब या किसी भी स्नैक के साथ परोस सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं मुंबई का फेमस 'मसाला पाव', ब्रेकफास्ट के लिए भी है एकदम परफेक्ट

    यह भी पढ़ें- नाश्ते में बनाएं 'वेजिटेबल आटा चीला', स्वाद और सेहत दोनों में है बेमिसाल; पढ़ें रेसिपी