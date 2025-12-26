Language
    कच्चा चबाएं या उबालकर खाएं... स्प्राउट्स का पूरा पोषण पाने के लिए कौन-सा ऑप्शन है बेस्ट?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    स्प्राउट्स को सुपरफूड माना जाता है, लेकिन क्या इन्हें कच्चा खाना चाहिए या उबालकर? कच्चे स्प्राउट्स में पोषक तत्व भरपूर होते हैं, पर इन्हें पचाना मुश्क ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्टीम्ड या कच्चे स्प्राउट्स, सेहत के लिए कौन-सा ऑप्शन है बेहतर? (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी जानते हैं कि स्प्राउट्स को 'सुपरफूड' माना जाता है। सुबह के नाश्ते में एक कटोरी मूंग या चने मिल जाएं, तो लगता है कि हमने अपनी सेहत का ख्याल रख लिया।

    हालांकि, एक सवाल जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज करता है, वह यह है- "क्या हमें स्प्राउट्स कच्चे चबाने चाहिए या उन्हें उबालकर खाना चाहिए?" अगर आप भी इस दुविधा में हैं, तो जवाब जानकर आप हैरान हो सकते हैं।

    Sprouts Benefits

    (Image Source: AI-Generated) 

    क्या आप भी खाते हैं कच्चे स्प्राउट्स?

    बहुत से लोग मानते हैं कि कच्चे स्प्राउट्स खाना सबसे अच्छा है। उनका तर्क होता है कि पकाने से इसके विटामिन्स और एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। यह बात सच है कि कच्चे स्प्राउट्स में पोषक तत्व भरपूर होते हैं और इनका 'क्रंच' खाने में अच्छा लगता है, लेकिन कच्चा खाने का एक बहुत बड़ा 'साइड इफेक्ट' है। कच्चे स्प्राउट्स को पचाना हमारे पेट के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिससे अक्सर लोगों को गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या हो जाती है।

    फायदे की जगह कहीं नुकसान न कर बैठें आप

    सिर्फ इतना ही नहीं, कच्चे स्प्राउट्स में एक छिपा हुआ खतरा भी होता है- बैक्टीरिया। दरअसल, स्प्राउट्स को उगाने के लिए नमी की जरूरत होती है, और यही नमी 'साल्मोनेला' और 'ई-कोलाई' जैसे हानिकारक बैक्टीरिया का घर बन जाती है। अगर आप इन्हें बिना पकाए खाते हैं, तो पेट के इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है।

    हल्का उबालकर खाएं स्प्राउट्स

    स्प्राउट्स को हल्का उबालकर खाना सबसे सुरक्षित और फायदेमंद ऑप्शन है। जब आप स्प्राउट्स को 5-10 मिनट के लिए स्टीम करते हैं या उबालते हैं, तो इसके हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। साथ ही, गर्मी के कारण इसके सख्त फाइबर टूट जाते हैं, जिससे आपका शरीर इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स को आसानी से सोख पाता है।

    हालांकि, ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, वरना ये हलवा बन जाएंगे और इनके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। इन्हें सिर्फ इतना पकाएं कि ये थोड़े नरम हो जाएं लेकिन इनका कुरकुरापन बना रहे।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।