व्हाइट सॉस पास्ता का नया अवतार! ब्रोकली के साथ ऐसे बनाएं डिनर, खुश हो जाएगी पूरी फैमिली

एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें। इसमें पैकेज पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पास्ता डालकर उबालें। पास्ता को किसी बड़ी छन्नी से छान लें और इसका आधा पानी बचाकर रख लें।

मध्यम आंच पर एक बड़े आकार का पैन रखें और उसमें तेल गरम करें। इसमें कटी हुई प्याज डालकर थोड़ी देर के लिए भूनें। अब इसमें ब्रोकली, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दें और सब्जियों को मुलायम हो जाने तक पकाएं। अब पैन को गैस से उतार लें।