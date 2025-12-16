Language
    व्हाइट सॉस पास्ता का नया अवतार! ब्रोकली के साथ ऐसे बनाएं डिनर, खुश हो जाएगी पूरी फैमिली

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    अगर आप भी हर दिन ब्रोकली की एक ही तरह की सब्जी बनाकर बोर हो गए हैं तो आप उसे एक क्रीमी ट्विस्ट देकर टेस्टी डिश तैयार कर सकते हैं। फैमिली डिनर के साथ-स ...और पढ़ें

    डिनर के लिए झटपट क्रीमी ब्रोकली पास्ता रेसिपी (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में अक्सर रात को खाना बनाना बड़ा टास्क लगता है। ऐसे में कई बार यह समझ नहीं आता कि खाने में क्या बनाएं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, जो अक्सर डिन में क्या बनाए, सोचते रहते हैं, तो आज इस आपके लिए एक परफेक्ट रेसिपी लाएं हैं।

    ब्रोकली-क्रीमी पास्ता बनाने में न तो ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती और न ही ज्यादा तैयारी की। कम चीजों से बन जाने वाली इस रेसिपी को तैयार करने में आपको बस 15-20 मिनट का ही वक्त लगता है। तो आइए बनाते हैं क्रीमी-ब्रोकली पास्ता।

    सामग्री

    • 2 कप व्हीट पास्ता
    • 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा-वर्जिन ऑलिव ऑयल
    • कटी हुई प्याज
    • 2 कप कटी हुई ब्रोकली
    • नमक स्वादानुसार
    • एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई
    • आधा कप इटालियन क्रीमी चीज
    • एक चौथाई चम्मच गार्लिक पाउडर
    • एक चौथाई कप प्लेन ग्रीक योगर्ट

    ऐसे बनाएं

    • एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें। इसमें पैकेज पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पास्ता डालकर उबालें। पास्ता को किसी बड़ी छन्नी से छान लें और इसका आधा पानी बचाकर रख लें।
    • मध्यम आंच पर एक बड़े आकार का पैन रखें और उसमें तेल गरम करें। इसमें कटी हुई प्याज डालकर थोड़ी देर के लिए भूनें। अब इसमें ब्रोकली, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दें और सब्जियों को मुलायम हो जाने तक पकाएं। अब पैन को गैस से उतार लें।
    • अब चीज, योगर्ट, गार्लिक पाउडर और उबले हुए पास्ता के बचे पानी को एक बड़े बाउल में अच्छी तरह मिला लें। इस तैयार मिश्रण को पास्ता और ब्रोकली वाले मिक्सचर में डाल दें। इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसे 5 मिनट तक ढककर रख दें। अब इसके ऊपर हर्ब छिड़कर सर्व करें।

    इन बातों का रखें ध्यान

    • पास्ता को ज्यादा देर तक न उबालें। इससे पास्ता आपस में चिपक जाएंगे और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा।
    • प्याज और ब्रोकली को ज्यादा देर तक ना भूनें। आपकी पूरी डिश में जला हुआ स्वाद महसूस होगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी।
    • इस डिश की एक सर्विंग में आपको जहां 500 के करीब कैलोरी मिलती है वहीं फैट 30-35 ग्राम, 16-17 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है।
    • आप चाहें तो इसके ऊपर पारमेसन चीज़ भी छिड़क सकते हैं। इससे डिश और भी ज्यादा क्रीमी व स्वादिष्ट बनेगी।

