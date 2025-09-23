लंच में बच्चों के नखरे होंगे खत्म, इस तरह बनाएं ये 2 हेल्दी रैप; मिनटों में खाली होगा टिफिन बॉक्स
बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक लंच तैयार करना एक चुनौती हो सकती है। ऐसे में आप उनके लिए आसान से दो रैप तैयार कर सकते हैं। यह बनाने में काफी सिंपल लेकिन स्वाद में काफी लाजवाब होते हैं। आइए आपको बताते हैं घर पर सिंपल और टेस्टी रैप बनाने की आसान सी रेसिपी।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों का लंच बॉक्स खाली होना हर रोज एक टास्क होता है। बच्चे अक्सर लंच खाने में नखरे करते हैं और इसलिए कई बार यह स्कूल से भरा टिफिन वापस ले आते हैं। ऐसे में आप उनके लिए कुछ सिंपल, मगर टेस्टी डिश ट्राई कर सकते हैं।
आप सादी रोटी और आम सब्जियों से भी दो ऐसे हेल्दी रैप तैयार कर सकते हैं जो आप बच्चों को टिफिन भी दे सकते हैं और आप ब्रेकफास्ट या लंच के लिए पैक कर सकते हैं। तो आइए फिर बनाते हैं दो ऐसे ही स्वादिष्ट रैप।
मिक्स वेजिटेबल रैप
सामग्री
- 1 बारीक कटा हुआ खीरा
- 1 छोटा गाजर पतले आकार में कटा हुआ
- आधा कप बारीक कटी हुई गोभी
- लाल और पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई
- 1 बारीक कटा हुआ प्याज
- लैटिस (iceberg lettuce)
- 3 टेबलस्पून हंग कर्ड
- 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन
- 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर
- आधा टीस्पून चाट मसाला
- 3 टेबलस्पून किसा हुआ चीज
- 3 टेबलस्पून टोमैटो सॉस
- 1 टेबलस्पून चिली सॉस
- नमक स्वादानुसार
ऐसे बनाएं
- सबसे पहले हंग कर्ड में लहसुन, चाट मसाला, कालीमिर्च और नमक मिला लें।
- दूसरे बाउल में सारी कटी हुई सब्जियां लें और इसके ऊपर हंग कर्ड वाला मिक्सचर डाल दें।
- रोटी को तवे पर हल्का गरम कर लें और किसी बड़ी प्लेट पर इसे सीधा फैला दें और टोमैटो व चिली सॉस लगा दें।
- अब रोटी के ऊपर लैटिस का एक पत्ता बीच में बिछाएं और इसके ऊपर एक या दो टेबलस्पून हंग कर्ड के चीजी मिक्सचर को बीच में डालें। इस पर थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज डालकर अच्छी तरह रोल कर दें।
- बाकी बचे मिक्सचर से इसी तरह रैप तैयार कर लें।
पनीर का चटपटा रैप
सामग्री
- 6 टेबलस्पून हंग कर्ड
- 200 ग्राम पनीर
- आधा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
- एक चौथाई टीस्पून अजवाइन
- आधा टीस्पून हल्दी पाउडर
- आधा टीस्पून धनिया पाउडर
- आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर
- आधा टीस्पून अमचूर पाउडर
- 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
- हरी चटनी (धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा पाउडर से तैयार)
- नींबू का रस
- नमक स्वादानुसार
ऐसे बनाएं
- एक बड़े बाउल में सारी सामग्री व आधे नींबू का रस डालकर पनीर को अच्छी तरह कोट करें और कुछ देर के लिए इसे मेरिनेट होने दें।
- अब मेरिनेटेड पनीर को एक पैन में दो टेबलस्पून ऑयल डालकर भून लें।
- रोटी लें और एक बड़ी प्लेट पर सीधे बिछा दें। इस पर हरी चटनी की लेयर लगाएं।
- इसके बीचोंबीच भुने हुए पनीर की एक लेयर लगाएं।
- पनीर के ऊपर प्याज, गाजर और शिमला मिर्च की बारीक और लंबे कटे लच्छे रख दें।
- अब रोटी को दोनों ओर से रोल कर दें। लीजिए तैयार है आपका पनीर रैप। बाकी बची सामग्री से इसी तरह और रैप तैयार कर लें।
यह भी पढ़ें- सिर्फ 1 चम्मच तेल में तैयार हो जाते हैं ये 5 South Indian Breakfast, स्वाद में भी नहीं रहती कोई कमी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।